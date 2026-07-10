OpenAI закрывает ИИ-браузер ChatGPT Atlas, проработавший менее года

9 августа 2026 года OpenAI прекратит поддержку отдельного браузера с искусственным интеллектом ChatGPT Atlas, а его функции перенесет в новое настольное приложение ChatGPT. Об этом сообщил представитель компании Джеймс Сан (James Sun) на своей странице в социальной сети X.

ChatGPT Atlas дебютировал осенью 2025 года для систем Mac. Это был браузер с глубокой интеграцией ChatGPT и агентными функциями, которые позволяли искусственному интеллекту выполнять действия от имени пользователя во время просмотра веб-страниц. За неполный год существования продукт получил поддержку групп вкладок, расширений и нескольких профилей.

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Теперь компания отказывается от него в пользу нового настольного приложения ChatGPT. Оно объединяет встроенный браузер, агент ChatGPT Work и уже знакомый Codex — отдельный инструмент, который OpenAI выпустила в апреле 2026 года, а впоследствии дополнила функцией браузера внутри приложения. Релиз ChatGPT состоялся одновременно с публичным запуском модели GPT-5.6.

В то же время пользователи, которые не готовы полностью сменить браузер, смогут воспользоваться преимуществами интеграции иным способом. Для настольной версии Chrome доступен плагин ChatGPT и Codex, который предоставляет те же возможности, не требуя отказа от привычного браузера.

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«Текущая ориентировочная дата прекращения поддержки — 9 августа. Мы сообщим дополнительную информацию в ближайшие дни как в приложении, так и по электронной почте», — отметил Сан.

Закрытие ChatGPT Atlas вписывается в более широкую стратегию OpenAI по сокращению количества отдельных продуктов и концентрации ресурсов на ключевых направлениях. Ранее компания уже закрыла приложение для генерации видео Sora, а также сообщала о планах объединить свои настольные приложения в единую платформу.