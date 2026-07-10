Объем поставок Wi-Fi-роутеров в мире за год сократился на 6%

Рынок беспроводного оборудования для дома продолжает сокращаться. По итогам I квартала 2026 года мировые поставки Wi-Fi-роутеров сократились на 6 % в годовом исчислении, поскольку потребители начали экономить. Об этом сообщает исследовательская компания Counterpoint.

Пик продаж маршрутизаторов пришелся на 2021 год — период пандемии, когда спрос на домашнее сетевое оборудование резко вырос. С тех пор рынок постепенно теряет обороты, и за это время мировые поставки сократились почти на 34 %. Такому спаду способствовало сразу несколько факторов.

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Прежде всего, пользователи, обновившие оборудование в 2021 или 2022 годах, не видят веских причин переходить на более новые модели. Самые современные устройства поддерживают стандарт Wi-Fi 7 (802.11be), однако этого оказалось недостаточно для стимулирования спроса. Для потребителей более весомым аргументом стало то, что подорожали товары первой необходимости, поэтому расходы на технику отошли на второй план. К тому же провайдеры при подключении начали предлагать в комплекте качественное оборудование, что снижает необходимость покупать роутер отдельно.

Динамика среди производителей в отчетном периоде оказалась неоднородной. Рост поставок продемонстрировали лишь Asus и Google — на 3,8 % и 1,2 % соответственно. В то же время Xiaomi потеряла 1,3 %, Netgear — 3 %, а TP-Link — 5,4 %. Продажи остальных производителей, доли которых слишком малы для отдельного анализа, снизились на 10,4%.

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Несмотря на общий спад, отдельные сегменты рынка демонстрируют рост. В частности, заметно выросли продажи Mesh Wi-Fi-систем, ведь пользователи стремятся обеспечить стабильное покрытие сети во всех уголках дома. В то же время растёт и спрос на игровые роутеры — поклонники онлайн-игр стремятся получить преимущество за счёт меньшей задержки и более высокой пропускной способности.

Аналитики Counterpoint не исключают частичного восстановления продаж во второй половине 2026 года и в начале 2027 года, когда на рынок выйдут модели с поддержкой Wi-Fi 8. Новый стандарт по сравнению с предыдущими поколениями обеспечит не столько более высокую скорость, сколько более стабильную работу сети.