Netflix может запустить собственные линейные фильмовые телеканалы

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Netflix
Фото: ©Getty - SOPA Images / Contributeur

Netflix изучает возможность добавить на платформу линейные телеканалы, которые будут круглосуточно транслировать фильмы и сериалы определенных жанров. Таким образом крупнейший в мире стриминговый сервис стремится удержать внимание зрителей, пишет The Wall Street Journal.

По формату такие каналы будут напоминать бесплатные сервисы Pluto TV и Tubi. Их ключевая особенность — непрерывная потоковая трансляция контента, за который пользователи не платят, а вместо этого просматривают рекламу. Упомянутые каналы и потенциальные пакеты Netflix планирует размещать прямо на главной странице приложения.

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Помимо телеканалов, компания рассматривает возможность продажи пакетных подписок, которые будут включать другие стриминговые сервисы. Подобные пакеты уже предлагают конкуренты, в частности Apple TV и Prime Video. В пакет Netflix, среди прочего, может войти сервис Peacock от медиакомпании NBCUniversal, а доступ к нему будет предоставляться через основное приложение.

Эти инициативы стали ответом на признаки снижения вовлеченности аудитории, которые фиксирует сама платформа. Руководство Netflix пытается выяснить, почему во втором сезоне сериалов наблюдается заметное падение количества просмотров. Поэтому сервис ищет способы вернуть зрителей и удержать их внимание.

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Одним из таких способов стало добавление контента нового типа. Netflix начал размещать видеоподкасты и видео от медиакомпаний BuzzFeed и Condé Nast. Такие шоу можно включить и оставить работать в фоновом режиме, ведь они не требуют такой сосредоточенности, как дорогие сериалы.

Готовность Netflix добавить линейные телеканалы и пакеты подписок показывает, насколько далеко компания готова отойти от своих истоков. Еще недавно платформа строила свой успех именно на отказе от традиционного телевидения в пользу просмотра по запросу. Теперь она рассматривает возможность вернуться к привычному линейному формату.

Напомним, ранее Netflix оценил вклад своих фильмов и сериалов в мировую экономику за последнее десятилетие в более чем 325 млрд долларов и 425 тыс. созданных рабочих мест.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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