Китай впервые вернул многоразовую ступень ракеты, поймав её на морском «батуте»

10 июля 2026 года Китай впервые в истории успешно вернул первую ступень орбитальной ракеты «Чанчжэнь-10B» (Long March 10B), которую вместо посадки на опоры перехватила система тросов на морской платформе. Об этом сообщает Xinhua.

Двухступенчатая ракета-носитель стартовала в 12:15 по пекинскому времени со второй стартовой площадки коммерческого космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Примерно через шесть минут после отделения ступеней ускоритель вертикально спустился на морскую платформу, где его захватила установленная там система тросов. Таким образом, Китай стал второй страной в мире, освоившей управляемое возвращение ступени, задействованной в орбитальном запуске.

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China Achieves First-ever Controlled Rocket Recovery in Long March-10B Maiden Flight

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В отличие от Falcon 9 компании SpaceX, который приземляется на выдвижные опоры, китайские инженеры применили морскую систему улавливания. В нижней части ступени разместили посадочные крюки, которые во время зависания над платформой зацепляются за натянутую сеть тросов. Такая конструкция позволяет отказаться от тяжелых опор и соответствующих силовых элементов на корпусе ракеты. В то же время она требует чрезвычайно точного управления — ступень должна попасть в ограниченную зону захвата почти в вертикальном положении.

По своим характеристикам «Чанчжэн-10B» можно считать близким аналогом Falcon 9. Это ракета среднего класса высотой около 70 м и диаметром 5 м. Её первая ступень оснащена семью двигателями YF-100K, работающими на керосине и жидком кислороде, а вторая использует кислородно-метановую силовую установку. Заявленная грузоподъёмность ракеты-носителя составляет не менее 16 т на низкую околоземную орбиту. Ракета была разработана Китайской академией технологий ракет-носителей (CALT) для коммерческих грузовых миссий, в частности для массового развертывания низкоорбитальных спутниковых группировок.

China has achieved its first-ever controlled recovery of a rocket booster, a breakthrough for the country's reusable space tech. On the maiden flight of Long March-10B, the rocket successfully placed its payload into orbit, and its first stage returned and was captured by a net… pic.twitter.com/WcCXm1sMKr — China Xinhua News (@XHNews) July 10, 2026

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Успешное возвращение ускорителя вывело Китай в число стран, освоивших возвращение ступеней орбитального класса. Однако перед началом регулярного повторного использования разработчикам ещё предстоит подтвердить целостность конструкции, двигателей, баков и теплозащиты. К концу 2026 года они намерены подготовить возвращенную ступень к повторному запуску. Именно такой полёт покажет, способна ли система не только возвращать ракету, но и реально снижать стоимость запусков.

Еще один важный аспект испытания — проверка систем для усиленного варианта ракеты-носителя «Чанчжэн-10A». В этой конфигурации первая ступень будет оснащена уже не семью, а 21 двигателем — это ракета, с помощью которой Китай планирует покорить Луну. В феврале 2026 года первую ступень «Чанчжэн-10A» уже испытали с прототипом лунного корабля Mengzhou («Мэнчжоу»), чтобы проверить режим аварийного спасения экипажа. Нынешнее испытание позволило собрать данные о работе ракеты в режиме возвращения ступени и приблизило Поднебесную к высадке тайконавтов на Луну.