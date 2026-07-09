VESA представила стандарт DisplayHDR True Black 1400 для флагманских OLED-дисплеев

Новости
DisplayHDR True Black 1400
Фото: VideoCardz

Ассоциация по стандартизации видеоэлектроники (VESA) ввела новую сертификацию высшего уровня — DisplayHDR True Black 1400. Стандарт предназначен для OLED-панелей, которые используются для профессиональной работы с HDR-контентом и просмотра изображений высокого качества. Об этом сообщает VideoCardz.

Новый уровень предъявляет более высокие требования к пиковой и постоянной яркости по сравнению с предыдущими градациями True Black. В частности, дисплей должен обеспечивать пиковую яркость не менее 1400 кд/м² и постоянную яркость всего экрана на уровне 700 кд/м². При этом уровень черного должен оставаться на уровне 0,0005 кд/м². Благодаря этому OLED сохраняет своё преимущество в контрастности и одновременно достигает более высокой постоянной яркости, что до сих пор было ключевым ограничением таких панелей.

- Реклама -

В основе DisplayHDR True Black 1400 лежит система тестирования DisplayHDR CTS 1.2. Она предусматривает более строгую проверку точности цветопередачи, контрастности и уровня черного. Цель — стандартизировать характеристики OLED-дисплеев высокого класса для обработки HDR-контента, просмотра изображений и работы в условиях яркого освещения.

Первые устройства с новой сертификацией будут представлены на выставке Bilibili World 2026 в Шанхае, которая пройдет с 10 по 12 июля. По данным Lenovo, первым ноутбуком, соответствующим стандарту, станет Yoga Pro 16 с панелью пиковой яркости 1400 кд/м². В свою очередь Samsung Display подтвердила, что представит Tandem OLED-панели, разработанные в соответствии с новыми требованиями.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий
DisplayHDR True Black
VESA

VESA позиционирует DisplayHDR True Black 1400 как ответ на недавние усовершенствования OLED-технологии, в частности на тандемные структуры. Они позволяют повысить яркость без ущерба для уровня черного. Таким образом, OLED-панели смогут ещё глубже проникнуть в профессиональные сценарии работы с HDR.

Над унификацией качества HDR работают и в Google — компания добавила в Android 17 технологию Eclipsa Video. Она обеспечивает одинаковое качество HDR-видео независимо от того, какой дисплей установлен в смартфоне.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

DuckDuckGo научил свой браузер блокировать рекламу в видео на YouTube

DuckDuckGo встроил в браузер блокировщик видеорекламы YouTube. Эта функция включена по умолчанию на iPhone, Mac и Windows, тогда как на Android её пока приходится активировать вручную.
Новости

Spotify интегрирует нейросеть Google Gemini для подбора музыки в зависимости от окружающей обстановки

Spotify готовит поддержку очков Android XR и интеграцию с Gemini. ИИ-помощник будет анализировать окружение пользователя и подбирать подходящую музыку.
Новости

Spotify удалил популярные украинские плейлисты — вероятная причина — платное продвижение

Spotify без объяснений удалил популярные украинские плейлисты. HITS UA лишился почти всех своих подборок, а вероятной причиной называют платное продвижение треков.
Новости

MEGOGO опубликовал первые данные о трансляциях ЧМ-2026

Медиасервис MEGOGO уже показал в прямом эфире 72 матча группового этапа ЧМ-2026. Вместе со студийными передачами продолжительность прямого эфира превысила 220 часов.
Новости

Китайские учёные в разы увеличили мощность «вечной» атомной батарейки

Учёные из Китая на порядок увеличили мощность атомной батарейки Qianjiyuan Tianshu. Её мощность достигла 1,13 мкВт по сравнению с 433 нановаттами год назад.