VESA представила стандарт DisplayHDR True Black 1400 для флагманских OLED-дисплеев

Ассоциация по стандартизации видеоэлектроники (VESA) ввела новую сертификацию высшего уровня — DisplayHDR True Black 1400. Стандарт предназначен для OLED-панелей, которые используются для профессиональной работы с HDR-контентом и просмотра изображений высокого качества. Об этом сообщает VideoCardz.

Новый уровень предъявляет более высокие требования к пиковой и постоянной яркости по сравнению с предыдущими градациями True Black. В частности, дисплей должен обеспечивать пиковую яркость не менее 1400 кд/м² и постоянную яркость всего экрана на уровне 700 кд/м². При этом уровень черного должен оставаться на уровне 0,0005 кд/м². Благодаря этому OLED сохраняет своё преимущество в контрастности и одновременно достигает более высокой постоянной яркости, что до сих пор было ключевым ограничением таких панелей.

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В основе DisplayHDR True Black 1400 лежит система тестирования DisplayHDR CTS 1.2. Она предусматривает более строгую проверку точности цветопередачи, контрастности и уровня черного. Цель — стандартизировать характеристики OLED-дисплеев высокого класса для обработки HDR-контента, просмотра изображений и работы в условиях яркого освещения.

Первые устройства с новой сертификацией будут представлены на выставке Bilibili World 2026 в Шанхае, которая пройдет с 10 по 12 июля. По данным Lenovo, первым ноутбуком, соответствующим стандарту, станет Yoga Pro 16 с панелью пиковой яркости 1400 кд/м². В свою очередь Samsung Display подтвердила, что представит Tandem OLED-панели, разработанные в соответствии с новыми требованиями.

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VESA

VESA позиционирует DisplayHDR True Black 1400 как ответ на недавние усовершенствования OLED-технологии, в частности на тандемные структуры. Они позволяют повысить яркость без ущерба для уровня черного. Таким образом, OLED-панели смогут ещё глубже проникнуть в профессиональные сценарии работы с HDR.

Над унификацией качества HDR работают и в Google — компания добавила в Android 17 технологию Eclipsa Video. Она обеспечивает одинаковое качество HDR-видео независимо от того, какой дисплей установлен в смартфоне.