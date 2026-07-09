Spotify удалил популярные украинские плейлисты — вероятная причина — платное продвижение

Spotify удалил несколько крупных украинских музыкальных плейлистов, которые помогали продвигать местных артистов. Официальной причины платформа не назвала, однако одной из вероятных версий считаются подозрения в нарушении правил, касающихся платного продвижения музыки через независимые подборки. Об этом пишет Mezha.

Среди пострадавших называют плейлисты от HITS UA, Culture Ukraine и ENKO. Больше всего потерял первый — по имеющимся данным, он лишился почти всех своих подборок.

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Независимые музыкальные подборки в Spotify играют важную роль в продвижении исполнителей. Они помогают привлекать новых слушателей и существенно увеличивать количество прослушиваний, что в дальнейшем может повлиять на рекомендательные алгоритмы платформы. В то же время известны случаи, когда кураторы таких плейлистов берут деньги за размещение треков.

В сети приводят пример с якобы сообщением от куратора плейлистов «Украинские песни», «Топ-100» и «Хиты весны». В 2024 году он предлагал артистам размещение в топе среди первых 40–50 песен по цене 2400 гривен.

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Spotify не раскрыл причину удаления украинских плейлистов. В то же время у компании есть правила, запрещающие платное размещение треков в подборках и другие схемы искусственного продвижения музыки.

В комментарии изданию «Музвар» генеральный директор Grani Digital Agency Сергей Пузин назвал версию о платном продвижении наиболее вероятной. По его словам, наиболее вероятная причина удаления этих плейлистов — использование их не просто в качестве музыкальной подборки, а в качестве коммерческого инструмента.

«Политика платформы прямо запрещает продажу мест в плейлистах или получение какого-либо вознаграждения за добавление треков. Если алгоритмы или модераторы обнаружат, что плейлист фактически функционирует как коммерческий продукт, это может стать основанием для его удаления», — отметил Пузин.

В то же время эксперт подчеркнул, что независимо от причин блокировки украинские артисты лишились важного инструмента продвижения. Над ним ежедневно работала команда, которая помогала открывать новую музыку для сотен тысяч слушателей.

Это не первая громкая зачистка украинского контента на платформе. Ранее Spotify заблокировал почти 5000 украинских треков, сгенерированных ИИ. Аналитическое сообщество NUAM выяснило, что на платформе не воспроизводятся 4739 таких релизов за 2025 год. Это 13,36% от всех материалов, которые оно отслеживает.