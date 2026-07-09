Spotify интегрирует нейросеть Google Gemini для подбора музыки в зависимости от окружающей обстановки

Музыкальный стриминговый сервис Spotify готовит поддержку «умных» очков на базе Android XR и адаптирует к своему приложению новую платформу пространственных вычислений Google. Среди ожидаемых функций — подбор музыки в зависимости от того, что происходит вокруг пользователя. Признаки такой интеграции обнаружило издание Android Authority.

По прогнозам, до конца года Google продаст 2 млн смарт-очков. Уже сейчас становится ясно, как сторонние разработчики, такие как Spotify, планируют использовать эту экосистему для контекстно-зависимых приложений. Ключевую роль в такой стратегии играет ИИ-помощник Gemini. В свою очередь, в версии приложения Spotify v9.1.66.1259 Android Authority обнаружило указания на подготовку к взаимодействию с Android XR и глубокую интеграцию с Gemini.

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Привязав аккаунт Google, пользователи Spotify смогут управлять воспроизведением через Gemini, запускать контекстный поиск музыки и создавать плейлисты на ходу. Многие очки на базе Android XR будут оснащены камерами, поэтому Gemini сможет анализировать окружение пользователя и передавать этот контекст в Spotify. В результате стриминговая платформа будет подбирать и включать подходящий саундтрек. Запросы на создание персонализированных плейлистов пользователи смогут отправлять Gemini, даже не доставая телефон.

Учитывая естественные ограничения Android XR, основой интерфейса становится именно Gemini. Поэтому приложения будут использовать ИИ-помощника для диалоговой навигации и функций ИИ-агента. В то же время подключение мультимодальных возможностей Gemini для подбора музыки в соответствии с окружающей обстановкой — оригинальная идея. Она имеет практический смысл. Так, в спортзале человеку предложат энергичную музыку, а во время любования закатом — что-то спокойное и умиротворяющее.

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Это не единственное направление, в котором Spotify делает ставку на искусственный интеллект. Ранее сервис вместе с Universal Music Group заключил соглашение, которое даст фанатам возможность создавать каверы и ремиксы с помощью ИИ. Инструмент запустят в качестве платного дополнения к подписке Spotify Premium, а музыканты будут получать вознаграждение за каждое использование их произведений.