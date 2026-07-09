Полиция почти 100 стран задержала около 6 тысяч интернет-мошенников

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Затримання інтернет-шахраїв
Фото: ChatGPT Image / Mediasat

Правоохранительные органы 97 стран задержали 5811 подозреваемых и изъяли незаконные активы на сумму 293 млн долларов. Речь идет о совместной операции по борьбе с интернет-мошенничеством Operation First Light 2026, которая проходила с 15 января по 30 апреля. О её результатах сообщает BleepingComputer.

Операция была направлена на борьбу с мошенничеством с использованием методов социальной инженерии и отмыванием денег. К таким методам относятся, в частности, взлом корпоративной электронной почты и шантаж интимными фотографиями. Речь также шла о выдаче себя за другое лицо и мошенничестве в сфере знакомств и инвестиций.

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Координацию взял на себя Интерпол. Его поддержали региональные полицейские структуры ASEANAPOL, GCCPOL и Европол, а финансирование обеспечило Министерство общественной безопасности Китая.

«Преступные синдикаты используют человеческую психологию, чтобы манипулировать своими жертвами, и ни одна страна не будет в безопасности, пока все государства не получат необходимые средства и не будут готовы бороться с ними совместно», — заявил Томонобу Кая, директор Центра Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией.

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Інтерпол за три місяці затримав майже 6 тисяч інтернет-шахраїв

В ходе операции следователи выявили более 142 тыс. жертв, заблокировали 31 014 банковских счетов, проанализировали 152 808 дел и установили личности еще 15 606 подозреваемых, помимо задержанных.

Операция «First Light 2026» продолжает серию предыдущих глобальных кампаний. Так, в ходе операции «Synergia II», проходившей с апреля по август 2024 года, правоохранительные органы задержали более 40 подозреваемых. Они также изъяли 1037 серверов вместе с прочей инфраструктурой, которая использовала более 22 000 IP-адресов.

Еще ранее, на первом этапе — операции «Operation Synergia» — следователи выявили 70 подозреваемых в киберпреступлениях и конфисковали 1300 серверов. Эту инфраструктуру злоумышленники использовали для распространения программ-вымогателей, фишинга и вредоносного программного обеспечения.

В связи с этим с июля 2025 года по январь 2026 года Интерпол провел операцию «Operation Synergia III». В ходе операции также были изъяты серверы и заблокированы десятки тысяч IP-адресов.

Отдельное направление составили кампании, направленные на борьбу с киберпреступностью в Африке. В частности, операции «Operation Serengeti» и «Operation Africa Cyber Surge» также завершились тысячами задержаний. Примером стала недавняя операция Operation Red Card 2.0. Интерпол координировал её в 16 африканских странах с 8 декабря по 30 января, и полиция задержала 651 подозреваемого.

Ранее в рамках другой международной кампании Европол ликвидировал сервис First VPN, которым на протяжении многих лет пользовались киберпреступники, чтобы оставаться незамеченными. Администратор этого сервиса был обнаружен в Украине.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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