NASA и AWS впервые провели 4K-трансляцию с лунной орбиты с помощью лазерной связи

NASA совместно с Amazon Web Services (AWS) провели первую в истории трансляцию видео сверхвысокого разрешения с лунной орбиты. Для этого использовали не радио, а лазерный оптический канал. Прямую трансляцию с борта корабля «Орион» в рамках миссии «Артемида II» посмотрели около 25 млн зрителей на платформах NASA+, YouTube и Prime Video.

До сих пор видеосигнал такого качества ни разу не передавался на расстояние около 400 тыс. км с помощью лазера — ранее для этого использовалась исключительно радиосвязь. Для осуществления передачи в NASA применили терминал Orion Artemis II Optical Communications System (O2O), разработка которого длилась более 20 лет.

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O2O обеспечивает скорость до 260 Мбит/с. Этого достаточно для потоковой передачи 4K-видео в реальном времени с запасом на выполнение других задач миссии. При этом тот же канал передаёт телеметрию, голосовую связь, результаты измерений и остальные служебные данные корабля.

Преимущество оптических систем перед радиосистемами заключается в значительно большей пропускной способности. За единицу времени лазер передает гораздо больший объем информации. Именно поэтому в NASA рассматривают эту технологию как ключевую для будущих дальних миссий, в ходе которых объем научных данных будет только расти.

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Лазерный луч от «Ориона» принимали два наземных пункта. Первый — обсерватория Маунт-Стромло Австралийского национального университета (ANU) недалеко от Канберры. Второй — комплекс NASA White Sands в штате Нью-Мексико, который отвечал за обработку и распределение сигнала. Наземную передачу данных для трансляции обеспечила инфраструктура AWS. При этом соединение между NASA, AWS и ANU удалось наладить всего за несколько недель.

Сотрудничество агентства с Amazon выходит далеко за рамки этой трансляции. В частности, официальная платформа NASA+ работает на сервисах AWS Elemental. Облачные ресурсы компании также помогают специалистам Космического центра имени Джонсона рассчитывать траектории аппаратов. Для каждого стартового окна такие вычисления генерируют от 2 до 5 Тбайт данных. Облако же позволяет оперативно масштабировать ресурсы до сотен инстансов практически в режиме реального времени.

Успешная трансляция с Луны стала наглядной демонстрацией возможностей лазерной связи для пилотируемых полётов. Поэтому NASA планирует и в дальнейшем использовать подобные решения — в частности, в ходе следующих лунных экспедиций в рамках программы «Артемида».