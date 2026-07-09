MEGOGO опубликовал первые данные о трансляциях ЧМ-2026

Официальный вещатель Чемпионата мира по футболу FIFA 2026 в Украине — медиасервис MEGOGO — подвел промежуточные итоги турнира. С 11 по 28 июня платформа транслировала все 72 матча группового этапа в прямом эфире. Общая продолжительность студийных эфиров и трансляций составила 220 часов 40 минут 48 секунд.

В течение группового этапа MEGOGO подготовил 29 крупных студий в формате 3+2 — ведущий, эксперт и гость плюс двое комментаторов. К работе в прямом эфире привлекли семерых гостей и четверых экспертов. Такой масштаб производства в очередной раз подтвердил способность сервиса работать с событиями мирового уровня и обеспечивать комплексное освещение крупнейших международных турниров.

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Часть выбранных матчей транслировалась бесплатно на телеканале «MEGOGO СПОРТ» в T2 и кабельных сетях. Канал показывал по одному выбранному матчу каждого игрового дня на протяжении всего группового этапа — от матча-открытия до плей-офф.

Среди бесплатных трансляций — шесть матчей 1/16 финала: ЮАР — Канада, Нидерланды — Марокко, Мексика — Эквадор, США — Босния и Герцеговина, Швейцария — Алжир и Колумбия — Гана. Также зрители увидели четыре матча 1/8 финала: Парагвай — Франция, Мексика — Англия, США — Бельгия и Швейцария — Колумбия. В дальнейшем «MEGOGO СПОРТ» покажет три четвертьфинала — Франция — Марокко, Испания — Бельгия и Аргентина — Швейцария, оба полуфинала, матч за третье место и финал.

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Матч открытия «Мексика — ЮАР» транслировался как на OTT-платформе, так и в T2. Он собрал 1,5 млн зрителей по общему охвату. Это один из самых заметных стартовых показателей турнира для MEGOGO. Он также подтверждает высокий интерес аудитории к крупным футбольным событиям в различных моделях дистрибуции — как платной, так и бесплатной.

В пятерку матчей группового этапа по количеству уникальной аудитории на OTT-платформе вошли «Аргентина — Австрия», «Франция — Сенегал», «Мексика — ЮАР», «Португалия — ДР Конго» и «Норвегия — Франция».

Промежуточные результаты свидетельствуют о стабильном интересе аудитории к трансляциям Чемпионата мира по футболу FIFA 2026 на MEGOGO. Они также демонстрируют способность платформы обеспечивать масштабное освещение турнира — как с точки зрения производства эфира, так и с точки зрения охвата зрителей. Окончательные итоги трансляций MEGOGO опубликует на сайте после завершения чемпионата.