Ведущие европейские медиа-владельцы, телеком-операторы, ритейлеры, маркетплейсы и разработчики рекламных технологий объединились в консорциум, чтобы запустить совместную рекламную платформу European Media Marketplace (EMM). Проект призван изменить принципы закупки цифровой рекламы в открытом интернете Европы и преодолеть раздробленность локальных рынков, данных и каналов распространения. Об этом говорится в совместном заявлении учредителей.

В число первых учредителей вошли T Advertising Solutions (подразделение Deutsche Telekom), Orange Advertising, Vodafone, Virgin Media O2, технологическая платформа Equativ и аналитическая компания Experian. Вместе с ними к инициативе присоединились популярные маркетплейсы и контент-сервисы — Vinted, leboncoin, Kleinanzeigen (оба принадлежат Adevinta) и lastminute (через медиахаб Forward). Работа платформы начнётся на пяти крупнейших рынках — в Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии.

- Реклама -

EMM позиционируется как прямая альтернатива закрытым экосистемам глобальных американских технологических корпораций. Это интероперабельная B2B-платформа, которая через единую точку доступа позволяет рекламодателям и агентствам запускать сквозные кампании сразу в нескольких сегментах. В частности, платформа охватывает Connected TV, онлайн-видео, дисплейную, нативную и ритейл-рекламу.

Главное отличие EMM от глобальных конкурентов — сохранение цифрового суверенитета участников. Медиаплатформы, операторы связи и маркетплейсы сохраняют полный контроль над своим инвентарем, коммерческой стратегией и необработанными данными. В систему они передают только обезличенные поведенческие сигналы и аудиторные профили. Благодаря сокращению цепочки посредников большая часть рекламных бюджетов остается внутри европейской медиаэкосистемы.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Сила консорциума заключается в объединении уникальных массивов данных первого порядка из различных отраслей. Так, телеком-операторы Deutsche Telekom, Orange и Vodafone пополняют платформу проверенными данными о связи и потреблении контента. Операторы работают по принципу privacy-by-design — все профили формируются только с согласия пользователей, а их обработка и хранение осуществляются исключительно в пределах ЕС. В свою очередь, маркетплейсы и e-commerce-платформы передают в систему сигналы о покупательских намерениях пользователей.

Запуск омниканальных кампаний через EMM запланирован на сентябрь 2026 года. Ведущие мировые рекламодатели уже проявили интерес к платформе, а в дальнейшем планируется расширить географию её охвата за пределы первых пяти рынков.