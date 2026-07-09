Почти каждое пятое новое подключение к lifecell осуществляется через eSIM

Цифровые SIM-карты (eSIM) всё увереннее вытесняют физические носители среди абонентов lifecell. Если в 2022 году на eSIM приходилось лишь 8% новых подключений, то в первом полугодии 2026 года этот показатель достиг 22%. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

Толчком к росту популярности этой технологии послужили сразу несколько факторов. В частности, развитие цифровых сервисов, распространение смартфонов с поддержкой eSIM и увеличение спроса на удаленное подключение к мобильной связи. С начала полномасштабной войны украинцы в целом стали активнее пользоваться удаленными цифровыми услугами, и eSIM стала одним из наглядных примеров такой трансформации. Эта цифровая SIM-карта позволяет подключиться к мобильной сети без физического носителя.

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Динамика подключений подтверждает эту тенденцию. По данным lifecell, в первом полугодии 2026 года количество активных eSIM в сети оператора выросло на 34 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В настоящее время на цифровые карты приходится 16 % всех активных SIM-карт в сети компании. В то же время этот формат постепенно становится привычным именно для новых пользователей, ведь их доля за время войны выросла с 8% до 22%. Наиболее активно eSIM выбирают жители Киева, Львова и Одессы.

Особенно заметный спрос на эту технологию наблюдается среди владельцев современных смартфонов. В частности, среди пользователей устройств Apple в сети lifecell виртуальный формат выбрали 80 %. За последние пять лет доля устройств на базе iOS среди абонентов оператора выросла с 15% до 25%, что также способствовало популяризации цифровых SIM-карт. Среди самых распространенных моделей с активными eSIM в сети — iPhone 15 Pro Max, iPhone 13 и iPhone 16 Pro Max.

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Ключевой причиной роста спроса стала возможность подключиться или сменить оператора с сохранением номера полностью онлайн. Во время войны lifecell последовательно развивал цифровые каналы обслуживания, благодаря чему у абонентов появилось несколько способов приобрести eSIM — через сайт оператора, приложение My lifecell, monobank, а впоследствии и Privat24. Самым популярным каналом продаж остается интернет-магазин lifecell, на который приходится 52% всех подключений. Еще 29% подключений оформляются через приложение My lifecell, а 14% — через приложения банков-партнеров.

Цифровой формат всё чаще выбирают и те, кто переносит свой номер в сеть другого оператора. Если в 2022 году на eSIM переходили лишь 3 % таких абонентов, то в первом полугодии 2026 года этот показатель вырос до 9 %.

Еще одним фактором развития технологии стали новые сценарии ее использования. Так, в 2025 году lifecell первым среди украинских операторов запустил услугу eSIM для смарт-часов. Она позволяет использовать один номер одновременно на смартфоне и смарт-часах с поддержкой eSIM. Благодаря этому смарт-часы могут работать как самостоятельное устройство для звонков, сообщений и доступа к интернету.

Среди основных преимуществ eSIM пользователи чаще всего называют подключение за несколько минут без посещения магазина и быстрое восстановление связи в случае потери устройства. Кроме того, эта технология позволяет использовать несколько номеров на одном смартфоне, а также обеспечивает безопасность и удобство во время путешествий.