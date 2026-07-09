Китайцы научились определять действия в смартфоне по слабым электромагнитным утечкам

Исследователи из Китайского университета общественной безопасности (People’s Public Security University of China) разработали метод, позволяющий по слабым электромагнитным утечкам смартфона определить, какие приложения и действия выполняются на устройстве. Об этом сообщает South China Morning Post.

Особенность этого подхода заключается в том, что он не требует доступа к операционной системе, памяти телефона или данным владельца. Поэтому этот метод работает даже тогда, когда устройство заблокировано, отключено от сети или переведено в режим полета.

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В основе метода лежит разная нагрузка, которую приложения создают на компоненты смартфона. В частности, каждое приложение по-своему загружает процессор, графический блок, GPS-приемник, модуль Wi-Fi, контроллер памяти и радиотракт. Эта нагрузка изменяет характер энергопотребления, а вместе с ним — и низкочастотное электромагнитное излучение устройства.

Такие сигналы исследователи регистрировали бесконтактно с помощью внешней электромагнитной катушки в диапазоне 150–650 кГц. Затем их спектральные «отпечатки» анализировались алгоритмами искусственного интеллекта.

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Систему протестировали на трёх серийных смартфонах — iPhone 15 Pro, Xiaomi 15 Pro и Oppo Reno 13. С точностью до 99,07 % она распознавала использование Douyin, видеозвонков WeChat, Baidu Maps, SMS, браузера, камеры и облачного хранилища. Кроме того, по электромагнитному следу удавалось различать действия внутри видеоплатформ. Например, обычное воспроизведение, пауза и ускоренное воспроизведение на YouTube, Tencent Video и Bilibili — для таких сценариев точность составляла 95,61%.

Несмотря на, казалось бы, невысокую практическую ценность информации, полученной из утечек, авторы видят пользу в «укреплении доказательной базы» в ходе цифровых расследований. Метод, не требующий физического доступа к телефону, может дать независимое подтверждение того, что пользователь запускал определенное приложение или выполнял типичное действие. В целом конфиденциальность пользователей остается в безопасности, однако сам подход открывает путь к построению поведенческого профиля владельца устройства.

В то же время все данные с тестируемых смартфонов исследователи считывали в лабораторных условиях с достаточно близкого расстояния. Ученые пока не берутся утверждать, удастся ли считывать такие сигналы в местах массового скопления людей — со смартфонов в чехлах и в условиях сильных помех. Однако если такая возможность существует, ею наверняка воспользуются в случае необходимости.

Это не первая попытка выяснить действия пользователя без взлома самого устройства. Ранее исследователи из Китая и Сингапура описали атаку WiKI-Eve, которая перехватывает нажатия клавиш на смартфоне через современные Wi-Fi-роутеры. Она использует функцию Beamforming Feedback Information (BFI) из спецификации Wi-Fi 5 и подвергает риску незашифрованные данные, передаваемые открытым текстом.