Из-за отказа от выпуска дисков против Sony подали иск на сумму 457 млн долларов

Решение Sony прекратить выпуск физических носителей для консолей PlayStation обернулось для японской компании судебным иском и потенциальными убытками в размере до 457 млн долларов. Из-за этого будущая PlayStation 6, которая официально ещё не анонсирована, почти наверняка будет работать только с цифровыми копиями игр, пишет Screen Rant.

Отказ от дисков фактически привяжет покупателей к единственному каналу приобретения игр — встроенному магазину платформы PlayStation Store. Именно этот шаг и вызвал волну недовольства среди потребителей, ведь исчезают сразу два привычных варианта — вторичный рынок и любая альтернатива фирменному магазину.

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В ответ нидерландская некоммерческая организация Stichting Massaschade & Consument подала иск против Sony. Она требует 400 млн евро компенсации, то есть около 457,3 млн долларов. Организация действует от имени 1,7 млн нидерландских пользователей PlayStation в рамках дела, известного под названием Fair PlayStation.

Позиция заявителей сводится к тому, что с 2028 года Sony будет единолично контролировать как стоимость игры, так и срок её использования. «Отсутствие дисков означает отсутствие вторичного рынка и альтернативы PlayStation Store», — заявила глава организации Люсия Мельчертс. По её словам, цена не может быть справедливой, если покупатель остаётся без права собственности и без выбора.

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Основная претензия касается так называемого «налога Sony». В иске утверждается, что без рынка перепродажи компания сможет безнаказанно завышать и удерживать высокие цены на игры. Причина проста — покупатели лишатся альтернативных каналов распространения, а значит, и конкуренции.

В то же время Fair PlayStation предусматривает выплаты только в случае победы, а чтобы заставить Sony изменить курс, необходимо ещё и принятие соответствующего законодательства. Это не единственный правовой фронт для компании. В частности, в Великобритании против нее подан иск на 2 млрд фунтов стерлингов (около 2,675 млрд долларов). А коллективное дело в США получило предварительное одобрение этой весной.

Несмотря на отказ от нового формата, Sony не спешит полностью убирать диски в ящик. Ранее компания согласилась выпускать физические носители и после 2028 года, однако только со старыми играми. Партнерам-разработчикам и издателям сообщили, что они и в дальнейшем смогут заказывать дополнительные тиражи дисков для уже выпущенных игр.