Google обеспечит одинаковое качество HDR-видео на разных смартфонах с Android

Google добавила в Android 17 технологию, которая обеспечивает одинаковое качество HDR-видео на разных смартфонах. Новый стандарт получил название Eclipsa Video, и он должен обеспечивать одинаковое качество изображения независимо от того, какой дисплей установлен в устройстве. Об этом компания рассказала в блоге для разработчиков.

В настоящее время при воспроизведении HDR-видео за яркость и цвета отвечает преимущественно аппаратная часть экрана. Из-за этого один и тот же ролик на одном смартфоне выглядит слишком ярким, а на другом — тусклым или бледным.

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Ранее Google уже пыталась решить эту проблему вручную. В Android 16 QPR1 Beta 1 появился ползунок «Улучшенная яркость HDR» (Enhanced HDR brightness), который позволял пользователю самостоятельно определять, насколько HDR-контент подсвечивает экран. Eclipsa Video устраняет необходимость в такой настройке и делает всё автоматически.

Технология основана на эталоне «нормальной яркости», который также называют «эталонным белым цветом HDR». Благодаря этому текст, элементы интерфейса и SDR-контент остаются читаемыми, пока на экране воспроизводится HDR-видео. Eclipsa использует адаптивные кривые усиления, поэтому яркость ролика подстраивается под возможности конкретного дисплея. Стандарт также опирается на покадровые инструкции, которые обеспечивают точную передачу цветов и контраста в каждом кадре.

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Eclipsa Video встроена непосредственно в Android 17. Это означает, что любой смартфон под управлением новой платформы сможет в полной мере воспользоваться этим стандартом и воспроизводить HDR-видео стабильного качества.

Напомним, что Google выпустила Android 17 в июне 2026 года. Первыми стабильную версию системы получили смартфоны серии Pixel, а самому релизу предшествовали четыре бета-версии.