FREEДОМ и «Дом» расширили своё присутствие в польских телесетях

Государственное предприятие «Мультимедийная платформа иновещания Украины» продолжает расширять международную дистрибуцию телеканалов FREEДОМ и «Дом». Очередным шагом стало подписание соглашений с рядом польских телекоммуникационных операторов. В частности, теперь оба канала доступны абонентам одного из крупнейших операторов страны — Play (P4 Sp. z o.o.).

Польша остается одним из приоритетных партнеров Украины и важным направлением развития зарубежного вещания. Многочисленная украинская община, устойчивый интерес польского общества к событиям в Украине и активный информационный обмен между двумя странами делают местное медиапространство стратегически важным. Именно поэтому выход каналов «Дом» и FREEДОМ в новые польские сети укрепляет украинский голос в Европе.

- Реклама -

О масштабах этого интереса свидетельствуют цифры. Польская аудитория обеспечила почти 34 млн просмотров контента медиабрендов FREEДОМ и «Дом» на YouTube. Более 21,3 млн из них приходятся на платформы FREEДОМ, причем треть (32,4%) просмотров пришлась на Варшаву. В число лидирующих городов также вошли Вроцлав, Познань, Краков, Катовице, Гданьск, Лодзь, Щецин и Люблин.

Похожая картина сложилась и у второго канала. YouTube-каналы «Дома» набрали более 12,5 млн просмотров, а среди аудитории снова лидирует Варшава с долей 26,2 %. Остальные места в топ-листе заняли Вроцлав, Познань, Краков, Катовице, Лодзь, Гданьск, Щецин и Люблин.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В этом году платформа расширила своё присутствие на польском рынке ещё и за счёт отдельного проекта. Речь идёт о YouTube-канале на польском языке UATV po polsku, который уже набрал более 2,7 млн просмотров и привлек 6,8 тыс. подписчиков. Три четверти (75 %) этой аудитории — зрители из Польши.

Если вернуться к новому партнеру, стоит обозначить его возможности. Play входит в число ведущих телекоммуникационных операторов Польши и предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, оптоволоконного и мобильного интернета, а также цифрового телевидения для частных и бизнес-клиентов. Провайдер предлагает более 200 телеканалов, поддерживает вещание в форматах HD и 4K, а также функции паузы, перемотки, записи эфира и архива программ. Контент доступен на Smart TV, компьютерах, смартфонах и планшетах через приложение TV GO.

Помимо Play, к дистрибуции каналов FREEДОМ и «Дом» в Польше присоединились операторы кабельного телевидения и IPTV FineMEDIA и Strzyżowski.Net Michał Gomółka spółka komandytowa. Кроме того, телеканал «Дом» стал доступен абонентам TEL-KAB Sp. z o.o. и Gorzowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o.

В целом на территории Польши каналы «Дом» и FREEДОМ транслируются через спутниковое вещание, международные OTT-платформы, а также сети национальных операторов кабельного телевидения и IPTV. Такой набор каналов распространения открывает доступ к украинскому зарубежному вещанию для аудитории по всей стране.

Полный перечень сервисов и карту покрытия можно посмотреть на официальных сайтах телеканалов «Дом» и FREEДОМ. Помимо телесетей, их контент доступен также на официальных YouTube-каналах FREEДОМ и «Дом».

Расширение в Польше продолжает последовательную международную экспансию обоих каналов. Ранее «Дом» и FREEДОМ пополнили линейку международных OTT-платформ, получив доступ к аудитории в США, Канаде и других странах мира.