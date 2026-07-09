Браузер DuckDuckGo получил встроенный инструмент, который скрывает большинство рекламных роликов при просмотре видео на YouTube. Об этом сообщает BleepingComputer.

Новый механизм блокирует как рекламу перед началом ролика, так и ту, что появляется во время просмотра видео. Эта функция уже включена по умолчанию в последних версиях браузера для iPhone, Mac и Windows. На Android она, как правило, активируется позже, однако уже сейчас пользователи этой платформы могут включить эту опцию вручную в разделе «Настройки» — «Блокировка рекламы». На всех платформах блокировщик можно отключить в тех же настройках.

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Рекламу в видео видят все, кто пользуется YouTube бесплатно. При этом в последние годы таких рекламных вставок стало больше, они стали длиннее, а часть из них вообще невозможно пропустить. Именно на эту проблему и направлен новый инструмент DuckDuckGo.

В основе механизма лежат списки фильтров от uBlock Origin, которые поддерживает сообщество разработчиков. DuckDuckGo дополнила их собственными правилами совместимости, чтобы повысить эффективность блокировки. Разработчики отмечают, что для работы функции видео должно воспроизводиться непосредственно в браузере, а не в приложении YouTube.

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Новое решение не следует путать с Duck Player — встроенным в браузер плеером YouTube. Последний использует самые строгие настройки конфиденциальности сервиса, чтобы предотвратить отслеживание с помощью файлов cookie и персонализированную рекламу. Обе функции можно включить одновременно. Тогда пользователь одновременно получает расширенную защиту конфиденциальности от Duck Player и блокировку рекламы при просмотре YouTube в привычном веб-интерфейсе. По словам разработчиков, это тот же YouTube, только без рекламы, поэтому остаются доступными такие возможности, как сохранение истории просмотров и мест в плейлистах.

Наряду с преимуществами компания предупреждает о возможных неудобствах. В частности, блокировка рекламы может немного увеличить время буферизации, однако после загрузки воспроизведение должно оставаться таким же плавным, как обычно. Еще одна сложность заключается в том, что YouTube регулярно меняет способ показа рекламы. Из-за этого любой блокировщик может периодически и временно переставать работать, пока разработчики не обновят правила фильтрации.

Учитывая новизну функции, DuckDuckGo признает, что она может работать нестабильно. Поэтому компания приглашает пользователей протестировать инструмент и оставить анонимный отзыв прямо из меню настроек браузера.

Стоит отметить, что DuckDuckGo — не первый, кто предлагает такое решение. Встроенные блокировщики рекламы и трекеров YouTube, не требующие сторонних расширений, уже есть в браузерах Brave и Opera.

Разработчики браузеров и раньше искали способы сделать просмотр YouTube более удобным, обойдя платную подписку. Так, Microsoft научила мобильную версию Edge воспроизводить видео с YouTube в фоновом режиме без подписки на YouTube Premium — эту функцию заметили в экспериментальной сборке Edge Canary.