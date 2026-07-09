АМКУ разрешил «Киевстару» приобрести GigaCloud, но выдвинул условия

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил сделку, в рамках которой «Киевстар» получит контроль над облачным провайдером GigaCloud. Наряду с разрешением регулятор обязал оператора выполнить ряд условий, призванных защитить конкуренцию на рынке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АМКУ.

Прежде чем принять решение, Комитет изучил ситуацию на рынке — опросил других его участников и потребителей, а также собрал мнения государственных органов. Для регулятора главным был один вопрос: не нанесет ли ущерб конкуренции объединение облачного бизнеса GigaCloud с мобильными и интернет-сервисами «Киевстара»?

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Беспокойство вызвал следующий сценарий. Оператор мог бы предлагать комплексные пакеты, включающие одновременно услуги связи и облачные сервисы, с которыми другим провайдерам было бы трудно конкурировать. Чтобы устранить эти риски, «Киевстар» и связанные с ним компании взяли на себя ряд официальных обязательств.

Прежде всего речь идет о свободе выбора. Клиенты GigaCloud смогут пользоваться облачными услугами независимо от того, кто предоставляет им доступ к интернету. При этом оператору запрещено навязывать мобильную связь или интернет от «Киевстара» в качестве обязательного условия для доступа к облаку.

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Кроме того, компания не имеет права ухудшать условия обслуживания, если клиент отказался от других сервисов группы. Облачные услуги также должны оставаться доступными отдельно. Даже при наличии пакетных предложений потребитель всегда сможет приобрести облачный сервис как самостоятельный продукт.

АМКУ будет контролировать соблюдение этих условий на основании ежегодных отчетов, которые «Киевстар» будет предоставлять ведомству. Кроме того, регулятор разрешил сторонам соглашения включить в корпоративный договор положение о воздержании от конкуренции.

О намерении «Киевстара» приобрести GigaCloud стало известно ещё в сентябре 2025 года, когда оператор объявил о планах выкупить 80 % акций облачного провайдера. Эта сделка позволит компании значительно расширить свой набор цифровых сервисов для бизнеса.