SpaceX вывела на орбиту первый коммерческий спутник с ядерным источником питания

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BOHR
Фото: City Labs

В рамках миссии SpaceX Transporter-17 с площадки базы Космических сил США в калифорнийском Ванденберге стартовала ракета Falcon 9. Она несла на борту 81 полезную нагрузку, в числе которой — уникальный спутник BOHR (Betavoltaic Orbital High-Reliability) от флоридской компании City Labs. Через 50 минут после старта начался вывод аппаратов на различные орбиты.

BOHR — демонстрационный кубсат компании City Labs, предназначенный для испытания в условиях космоса бетавольтаического элемента NanoTritium. Источником электроэнергии здесь служат бета-частицы, возникающие при радиоактивном распаде трития.

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Спутник питается от обычных солнечных панелей — они обеспечивают работу основных систем спутниковой шины. А вот элемент NanoTritium питает и одновременно проверяет отдельный демонстрационный модуль полезной нагрузки. Такое разделение позволяет испытать новую технологию в реальных условиях космоса, не подвергая риску работу самого спутника.

В свою очередь, City Labs рассчитывает в перспективе обеспечить космические аппараты источниками питания, не зависящими от солнечной энергии. Такие источники пригодятся, в частности, в постоянно затененных районах на полюсах Луны.

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Одним из преимуществ трития в качестве основы энергетической системы является низкий уровень излучения. «Энергетические системы на основе трития от City Labs разработаны для безопасного обращения, транспортировки и интеграции в стандартных условиях коммерческих запусков», — пояснили в компании.

Разработку технологии получения энергии из трития компания City Labs финансировала в рамках контракта с Министерством обороны США. 30 сентября 2025 года миссия BOHR получила одобрение Федерального управления гражданской авиации США (FAA) — это первая ядерная миссия, прошедшая такую процедуру согласования.

В City Labs надеются, что успех миссии проложит путь к появлению большего числа космических аппаратов с ядерными источниками питания. Такие решения понадобятся как для оборонных, так и для коммерческих миссий будущего.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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