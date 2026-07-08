SpaceX подала заявку на запуск 100 тысяч спутников Starlink Gen3

SpaceX подала в Федеральную комиссию по связи США (FCC) заявку на развертывание спутниковой группировки Starlink третьего поколения (Gen3). Новая сеть будет насчитывать до 100 тысяч спутников — почти в десять раз больше, чем нынешний флот компании, сообщает PCMag.

Сегодня орбитальная группа Starlink насчитывает около 10,7 тыс. спутников. Разрешение FCC при этом распространяется на 19,4 тыс. аппаратов первого и второго поколений. Gen3 должна превысить этот показатель в десятки раз и, по замыслу компании, стать коммуникационной основой эпохи искусственного интеллекта.

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SpaceX подчеркивает, что новая сеть будет обслуживать не только потребительский интернет, бизнес и государственные структуры, но и устройства на основе ИИ. Такие системы требуют огромной пропускной способности для обработки пространственных и аудиовизуальных данных в режиме реального времени. Среди сфер применения компания называет промышленную автоматизацию, сельское хозяйство, телемедицину и персональную робототехнику.

Каждый спутник Gen3 будет весить около двух тонн, поэтому вывести такой аппарат на орбиту сможет только ракета Starship. По данным SpaceX, один аппарат обеспечит скорость загрузки до 1 Тбит/с — примерно в десять раз больше, чем у нынешнего флота. Пропускная способность для передачи данных при этом увеличится в 22 раза. С учётом радиоканалов и лазерной связи совокупная пропускная способность одного спутника достигнет около 4 Тбит/с.

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Для повышения скорости SpaceX будет использовать уже утвержденные диапазоны Ku, Ka, V и E. Компания также впервые введет в эксплуатацию диапазоны W и D в полосе 92–275 ГГц. По словам компании, для систем искусственного интеллекта критически важно расширить не только нисходящий, но и обратный канал связи. Такие устройства будут постоянно передавать большие объемы данных.

Спутники Gen3 будут размещаться на сверхнизких орбитах высотой 323–327,5 км и 473–477,5 км. Для сравнения: действующий флот Starlink работает на высотах 500–550 км. Часть аппаратов Gen2 при этом получила разрешение на более низкие орбиты — 340–360 км. Более низкое расположение сокращает задержку сигнала и повышает стабильность связи, ведь над зоной обслуживания одновременно будет находиться больше спутников.

SpaceX связывает проект Gen3 с более широкими планами по созданию космической инфраструктуры для искусственного интеллекта. Ранее компания предложила идею орбитальных центров обработки данных, которые будут взаимодействовать со спутниками через лазерные каналы связи. В долгосрочной перспективе SpaceX рассматривает создание группировки из 1 млн спутников для орбитальных дата-центров. Эти планы уже вызвали критику со стороны астрономов и экологических организаций из-за возможного светового загрязнения и воздействия на атмосферу.

В конце 2026 года SpaceX планирует начать запуск первых спутников Starlink V3 с поддержкой гигабитного подключения. В настоящее время сетью пользуются более 12 млн активных клиентов, а средняя скорость Starlink в США составляет от 120 Мбит/с. Если Gen3 достигнет заявленных показателей, спутниковый интернет SpaceX составит более серьёзную конкуренцию наземным оптоволоконным сетям.