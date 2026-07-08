Sony согласилась выпускать диски и после 2028 года, но только со старыми играми

Компания Sony сообщила своим партнерам — разработчикам и издателям игр для PlayStation — что они и в дальнейшем смогут заказывать дополнительные тиражи физических дисков для уже выпущенных игр. Это будет касаться даже периода после отказа компании от данного формата. Соответствующее письмо партнерам было отправлено после решения постепенно свернуть производство дисков для PlayStation, пишет Engadget.

В первоначальном анонсе в блоге PlayStation речь шла об изменениях в формате дисков. Они «не повлияют на игры, которые уже вышли или выйдут до января 2028 года в формате дисков». Издатели по-прежнему смогут заказывать физические версии своих проектов для PlayStation, если эти игры вышли до указанной даты. Более поздние релизы такой возможности уже не будут иметь.

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Sony уточнила, что сам процесс заказа дисков изменится, хотя подробности компания пока не раскрыла. Она уже вложила несколько миллионов долларов в перепрофилирование своего завода по производству дисков на выпуск микролинз. Поэтому изменение процедур было ожидаемым.

Кроме того, Sony пообещала издателям возможность выпускать новые игры в розничных точках с помощью цифровых кодов. Подробностей этой инициативы компания также не раскрыла. Она потенциально решит проблему ограничения игроков покупкой игр исключительно через фирменный онлайн-магазин Sony. Впрочем, отказ от физических носителей всё равно означает серьёзные последствия для всей индустрии.