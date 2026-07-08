На орбиту запущен кубсат для тестирования киберзащиты европейских спутников

7 июля ракета Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту спутник CyberCUBE — первую миссию Европейского космического агентства (ESA), полностью реализованную частной компанией из Румынии. В течение ближайшего года кубсат будет служить испытательной платформой для проверки защиты европейских космических систем от кибератак, сообщает The Next Web.

Главным подрядчиком миссии стала GMV Romania — румынское подразделение испанской технологической группы GMV. Компания отвечала за проектирование, интеграцию, подготовку к запуску и проверку работы спутника на орбите. По данным GMV, CyberCUBE стал первым спутником ESA, управление которым полностью передали румынской компании.

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Запуск состоялся с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Инженеры GMV Romania также принимали участие в выборе ракеты-носителя и интеграции аппарата в систему запуска EXOpod компании Exolaunch.

CyberCUBE относится к стандарту 3U CubeSat — компактным аппаратам с унифицированными размерами, которые используются для недорогих космических экспериментов. Спутник построила испанская компания Alen Space, специализирующаяся на малых спутниках и принадлежащая GMV после приобретения в 2023 году. На борту установлен перепрограммируемый вычислительный модуль и оборудование для обнаружения киберугроз непосредственно во время работы на орбите.

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Основная задача миссии — создать для ESA безопасную площадку, где можно будет тестировать технологии защиты перед их установкой на действующие спутники. В рамках экспериментов специалисты будут тестировать системы обнаружения несанкционированного доступа к системам управления. Особое внимание будет уделено постквантовой криптографии — шифрованию, которое должно противостоять будущим квантовым компьютерам.

Исследователи также проверят защиту от двух типов атак. Первый — подавление сигналов с помощью помех, второй — спуфинг, то есть отправка спутнику ложных, но правдоподобных данных.

Стоимость миссии составляет около 1,9 млн евро, расчетный срок работы аппарата — не менее 12 месяцев. Главным пользователем спутника станет Центр операций по кибербезопасности ESA, который будет координировать эксперименты и анализировать полученные данные.

Управление миссией будет осуществляться из центров агентства в бельгийском Редю и немецком Дармштадте. Компания GMV Spain предоставила часть наземной инфраструктуры, в частности центр управления на базе собственного программного комплекса FocusSuite. После нескольких недель проверки систем на орбите GMV передаст управление ESA для основной фазы работы.

В тот же день ракета Falcon 9 вывела на орбиту ещё один экспериментальный кубсат — BOHR компании City Labs, на котором испытывается бетавольтаический элемент NanoTritium с ядерным источником питания на основе трития.