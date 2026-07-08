Meta запустила Muse Image — интеллектуальный генератор изображений нового поколения

Meta представила Muse Image и продемонстрировала превью Muse Video — первые модели для генерации медиаконтента от Meta Superintelligence Labs. Muse Image уже работает в приложении Meta AI, на сайте meta.ai и в Instagram Stories в США. В WhatsApp модель доступна в отдельных странах, а позже появится и в Facebook.

Главное отличие Muse Image заключается в том, что Meta называет её не просто генератором изображений по текстовому запросу, а агентной моделью. Она умеет обращаться к инструментам, уточнять собственные результаты, запускать дополнительные шаги в процессе генерации и затрачивать больше вычислительных ресурсов на более сложные запросы.

- Реклама -

В частности, Muse Image имеет доступ к коду. Благодаря этому она создает точные графики, QR-коды, схемы и другие элементы, которые обычным генераторам изображений, как правило, не удается воспроизвести. Meta приводит пример, когда модель сначала генерирует QR-код, проверяет его и только потом встраивает в иллюстрацию.

Модель также умеет обращаться к поиску, чтобы лучше обрабатывать запросы, зависящие от актуальных фактов или реальных визуальных ориентиров. По словам Meta, доступ к поиску повышает точность генерации в задачах, связанных с текущими событиями или трендами.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Отдельно компания отмечает способность Muse Image к самостоятельной доработке. Модель способна обнаружить ошибку в уже созданном изображении, локально исправить деталь или сгенерировать новый вариант с нуля. По утверждению Meta, такое поведение специально не закладывалось — оно сформировалось в ходе обучения с подкреплением, поскольку самопроверка давала лучшие результаты.

Наряду с Muse Image компания Meta представила ранний превью Muse Video. Видеомодель построена на той же базе предварительного обучения и поддерживает нативный звук. Компания заявляет о высоком визуальном качестве, хорошем соблюдении промптов и стабильности между кадрами. В то же время Meta признает, что еще работает над синхронизацией аудио и видео, а также над физически точным быстрым движением.

Согласно внутренним данным Meta из Arena по состоянию на 5 июля 2026 года, Muse Image занимала второе место по оценкам пользователей. Речь идет о рейтингах «text-to-image», редактировании одного изображения и редактировании нескольких изображений. Muse Video в рейтинге «text-to-video» занимала третье место.

Для изображений, которые Muse Image создает в приложении Meta AI и на сайте meta.ai, компания использует технологию Content Seal. Это невидимая водяная метка, которая должна сохраняться даже после обрезки, сжатия, изменения размера или создания снимка экрана. Meta также разрабатывает инструмент для проверки таких меток и планирует внедрить Content Seal и в видео.

Быстрые генераторы изображений активно разрабатывают и другие технологические компании: ранее Google представила Nano Banana 2 Lite, которая создает изображения за четыре секунды и стоит $0,034 за тысячу картинок.