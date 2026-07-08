Группа компаний DVL подключила к сети GPON более 670 тысяч домохозяйств в Украине

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Оптичний інтернет
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Объединенная группа компаний DVL («Датагруп-Volia-lifecell») продолжает масштабное строительство гигабитной сети GPON. За последний год группа компаний почти вдвое расширила зону ее покрытия. Показатель вырос с 345,1 тыс. до 672 тыс. домохозяйств, сообщили в пресс-службе компании.

За три года реализации проекта доступ к высокоскоростному энергостойкому интернету получили почти 5,6 тыс. многоэтажных домов и 600 тыс. квартир. Речь идет о пяти крупных городах Украины — Киеве, Львове, Виннице, Харькове и Днепре. Еще 72 тыс. домохозяйств подключили в других населенных пунктах.

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Развивая сеть, компания постепенно переходит от технологий FTTB (Fiber To The Building) и DOCSIS к GPON (Gigabit Passive Optical Network). Новая технология более энергоэффективна, чем предыдущие. В Киеве, Львове и Виннице продолжается модернизация сети DOCSIS. В Харькове компания переходит с FTTB на GPON — здесь новую технологию уже подключили для 150 тыс. квартир. В Днепре, где проект стартовал в 2024 году, сеть уже построена для 75 тыс. квартир. Всего в приоритетных городах проекта только за первые пять месяцев 2026 года новую сеть получили более 90 тыс. квартир.

Благодаря такой модернизации компания удовлетворяет растущий спрос абонентов на высокоскоростной интернет со скоростью до 1 Гбит/с. При наличии соответствующего оборудования эта технология обеспечивает доступ к сети даже до 72 часов во время отключений электроэнергии.

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Помимо этих пяти городов, компания ведет точечные работы еще в 16 населенных пунктах. Среди них — Сумы, Черкассы, Николаев, Хмельницкий, Ровно, Одесса, Черновцы, Луцк, Тернополь, Трускавец, Ивано-Франковск, Кременчуг и Нежин. По состоянию на май 2026 года доступ к энергостойкому гигабитному интернету GPON в рамках этого строительства получили более 72 тыс. домохозяйств.

Несмотря на восстановление поврежденной инфраструктуры и резервирование оборудования, компания продолжает модернизацию и строительство гигабитной сети. Эта работа ведется даже в условиях высокой нагрузки на технические команды в зимний период. Общий объем инвестиций в проект составляет 1,6 млрд грн.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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