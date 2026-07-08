Четвертьфиналы чемпионата мира по футболу — расписание трансляций на MEGOGO

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Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026
Фото: Isabelle Ouvrard/SEPA.Media /Getty Images; Andrii/Adobe Stock

С 9 по 12 июля состоятся четвертьфиналы Чемпионата мира по футболу FIFA 2026 — будут определены четыре полуфиналиста турнира. Все матчи этого этапа украинские болельщики смогут посмотреть эксклюзивно на медиасервисе MEGOGO, официальном вещателе турнира в Украине.

Среди четвертьфиналистов — Франция, Испания, Англия и Аргентина, а также Марокко, Бельгия, Швейцария и Норвегия. Противостояние Франции и Марокко повторяет один из самых ярких сюжетов предыдущих чемпионатов мира. Англия попытается остановить Норвегию. Действующие чемпионы мира аргентинцы сыграют против дисциплинированной сборной Швейцарии.

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Расписание трансляций и состав комментаторов:

  • 9 июля, 23:00 — Франция — Марокко
    Матч комментируют Вадим Шевякин и Виталий Похвала. В 21:45 начнётся аналитическая студия MEGOGO с ведущим Владимиром Кобельковым. Среди экспертов — бывший игрок сборной Украины Виталий Лисицкий и военнослужащий Сил обороны Украины, комментатор MEGOGO Вадим Скичко.
  • 10 июля, 22:00 — Испания — Бельгия
    За комментаторским микрофоном будут работать Владимир Зверов и Сергей Лукьяненко. Студия начнёт работу в 20:45 с ведущей Александрой Кучеренко. Среди экспертов — бывший игрок сборной Украины, ныне тренер Эдуард Цихмейструк и комик, артист юмористического проекта «Ветераны космических войск» Артем Дамницкий.
  • 12 июля, 00:00 — Норвегия — Англия
    Матч комментируют Александр Новак и Виталий Кравченко. В 22:45 начнётся аналитическая студия с ведущим Сергеем Лукьяненко. Среди экспертов — бывший игрок сборной Украины, ныне тренер Александр Головко и футбольный обозреватель, спортивный журналист и комментатор Дмитрий Шпирко.
  • 12 июля, 04:00 — Аргентина — Швейцария
    За комментаторским микрофоном будут работать Вадим Скичко и Илья Дудка. Студия начнёт работу в 3:20 с тем же ведущим — Сергеем Лукьяненко. Среди экспертов снова Александр Головко и Дмитрий Шпирко.
Чвертьфінали Чемпіонату світу з футболу — розклад трансляцій на MEGOGO

Украинские зрители смогут посмотреть матчи 1/4 финала и все последующие встречи на OTT-платформе MEGOGO по подписке «Спорт» и во всех пакетах «MEGOPACK». Матчи ЧМ-2026 можно смотреть в подразделе «Футбол» раздела «Спорт». Трансляции также ведутся на каналах «MEGOGO Футбол Первый», «MEGOGO Футбол Второй» и «MEGOGO Футбол Третий».

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Часть матчей будет доступна бесплатно на телеканале «MEGOGO СПОРТ» в T2 и кабельных сетях. Бесплатно будут показаны матчи «Франция — Марокко», «Испания — Бельгия» и «Аргентина — Швейцария».

Помимо прямых трансляций, болельщиков на MEGOGO ждут предматчевые студии, аналитика, обзоры самых ярких моментов и послематчевые итоги.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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