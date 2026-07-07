xAI официально сменила название на SpaceXAI

Компания xAI, разработчик чат-бота Grok, официально сменила название на SpaceXAI после слияния с космической компанией SpaceX. Об этом сообщает Business Insider.

Об объединении xAI и SpaceX стало известно в феврале. А уже в мае Илон Маск заявил, что xAI перестанет существовать как отдельная компания в структуре SpaceX. Теперь xAI обновила название и логотип в социальной сети X, которая также входит в структуру Маска после приобретения в 2025 году.

Еще в феврале, когда SpaceX приобрела xAI, Маск объяснял свою логику. Наземные дата-центры не способны полностью удовлетворить растущий спрос на электроэнергию для искусственного интеллекта. Перенос вычислительных мощностей в космос, по его словам, может решить эту проблему благодаря доступу к солнечной энергии.

Теперь SpaceXAI рассматривает возможность создания орбитальных центров обработки данных для работы систем искусственного интеллекта. Еще до слияния компаний SpaceX подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC) на запуск миллиона спутников. Эти спутники должны сформировать космическую инфраструктуру обработки данных.

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Одним из ключевых продуктов SpaceXAI по-прежнему является чат-бот Grok. В марте Маск заявлял, что систему необходимо переработать с нуля, а впоследствии сообщил о подготовке значительного усовершенствования модели. Параллельно SpaceX приступила к процессу приобретения компании Cursor — разработчика инструмента искусственного интеллекта для программирования.

В прошлом году xAI, ещё до слияния с SpaceX, потратила на развитие инфраструктуры 6,4 млрд долларов — об этом сообщали СМИ. Это примерно вдвое больше выручки самой компании. Искусственный интеллект в целом занимает важное место в стратегии Маска по расширению бизнеса SpaceX. Он связывает это с будущим рынком космической инфраструктуры и вычислений.

В документах для инвесторов SpaceX заявила, что космическая инфраструктура искусственного интеллекта сможет использовать практически неограниченную солнечную энергию. Благодаря этому, по словам компании, удастся расширить применение искусственного интеллекта для решения научных задач и предоставления повседневных услуг.

Маск также описывал планы по созданию орбитальных дата-центров мощностью от 100 до 200 ГВт в год, а в дальнейшем — до 1 ТВт вычислительных ресурсов ежегодно. Следующим этапом он называл размещение вычислительной инфраструктуры уже за пределами околоземной орбиты, в частности на Луне.

После выхода SpaceX, xAI и X на биржу в июне акции компании закрылись на отметке $161. Рыночная стоимость объединенной структуры тогда достигла $2,1 трлн. Новое название SpaceXAI пока не отражено во всех официальных корпоративных документах, хотя сайт xAI уже использует новый бренд и логотип.