Во Франции значительно расширили сеть цифрового радиовещания DAB+

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DAB+ у Франції
Фото: TDF

Французский инфраструктурный оператор TDF ввёл в эксплуатацию 26 новых передатчиков цифрового радиовещания DAB+ (Digital Audio Broadcasting Plus).

Новый этап развертывания сети DAB+ расширяет покрытие мультиплексов M1 и M2 вдоль нескольких основных автомобильных дорог и автомагистралей, а также во многих городских агломерациях. В частности, расширение покрытия охватит несколько регионов — Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Новую Аквитанию, Окситанию, Овернь-Рона-Альпы и Центр-Валь-де-Луар.

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Перелік радіостанцій у DAB+ мультиплексах M1 та M2
Список радиостанций в DAB+-мультиплексах M1 и M2

Среди нового оборудования — три комбинированные антенны FM/DAB+, которые уже работают. Инженерные команды TDF разработали их таким образом, чтобы одна антенна одновременно транслировала FM-радио и цифровое радио DAB+.

Благодаря этому улучшится прием DAB+ на ряде автомобильных дорог и автомагистралей, а также в сельских, пригородных и прилегающих к городам районах. Цель — обеспечить водителям непрерывное прослушивание радио во время движения.

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Запуск новых передатчиков является частью национального плана развертывания цифрового радиовещания во Франции. TDF, ведущий технический оператор в сфере эфирного теле- и радиовещания, уже много лет развивает технологию DAB+ в стране.

DAB+ дополняет FM-радио. Этот стандарт позволяет слушателям, имеющим соответствующий приемник — дома или в дороге — слушать радио без абонентской платы, в цифровом качестве и с расширенными возможностями, такими как отображение информации и визуальных материалов, связанных с программами.

TDF развивает и другие направления цифрового вещания. В частности, оператор недавно начал тестирование технологии 5G Broadcast в нескольких крупных городских агломерациях Франции, включая Париж, Реймс, Бурж и Гавр.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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