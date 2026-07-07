Во Франции начали масштабное тестирование 5G Broadcast

Французский инфраструктурный оператор TDF объявил о начале нового этапа тестирования технологии 5G Broadcast. Пилотные зоны вещания уже запущены в нескольких крупных городских агломерациях страны — в частности, в Париже, Реймсе, Бурже и Гавре.

Старт новому этапу был дан на отраслевом мероприятии в Париже. «Дорожную карту» проекта там представили генеральный директор TDF Карим Эль Наггар, президент телеканала T18 Кристофер Балделли и директор по дистрибуции France Télévisions Жак Дона-Буйюд. Технология призвана ответить на главный вызов — стремительный переход к просмотру видеоконтента на смартфонах. В TDF подчеркивают, что отрасли необходимо гарантировать открытый, бесплатный и суверенный доступ к вещательному контенту на мобильных устройствах.

- Реклама -

На протяжении десятилетий бесплатное цифровое эфирное телевидение обеспечивало гражданам равный и одновременный доступ к информации. Не имело значения, кто и где его смотрит. 5G Broadcast переносит эти принципы на мобильные экраны. Технология позволяет принимать прямой эфир на смартфоны без SIM-карты, без подключения к Wi-Fi и без расхода мобильного трафика.

Принцип работы 5G Broadcast кардинально отличается от классического стриминга. Единый сигнал передается один раз со стандартной вещательной вышки и одновременно принимается неограниченным количеством пользователей. Благодаря этому сети не перегружаются, как это часто происходит на стриминговых платформах во время трансляции крупных спортивных или общественно-политических событий. При этом новая технология не заменяет существующие OTT-сервисы, а расширяет экосистему дистрибуции контента, обеспечивая высокую энергоэффективность и стабильность связи.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Для проведения испытаний компания TDF задействовала ключевые высотные объекты. Среди них — Эйфелева башня в Париже, а также передающие центры в Медоне, Мант-ла-Жоли, Гавре, Бурже и Реймсе. Вторая фаза расширения зон испытаний запланирована на конец 2026 года. Сеть тогда развернут в Бретани, на востоке Франции, в Лионе и на юго-западе страны. Полномасштабное коммерческое развертывание проекта на национальном уровне запланировано на 2027–2028 годы.

Аналогичные испытания уже проводит чешская радиокомпания České Radiokomunikace — с осени 2025 года она тестирует работу 5G Broadcast в Праге, позволяя зрителям принимать телеконтент высокого качества без расхода мобильного трафика.