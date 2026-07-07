За первое полугодие 2026 года украинские государственные органы и регуляторы приняли решение об ограничении доступа к 2465 интернет-ресурсам. Об этом говорится в анализе UABlockList.

Около 97% всех заблокированных ресурсов пришлось всего на три категории — онлайн-казино, алкоголь/табак и пропаганду. Остальные блокировки носили точечный или эпизодический характер.

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Наибольшую категорию составили нелегальные сайты с азартными играми и их «зеркала» — 2144 ресурса. Первые масштабные меры были приняты в феврале: в феврале-марте был ограничен доступ к 443 сайтам. В апреле заблокировали ещё 365 ресурсов, в мае — 397, а в июне — 939 адресов. Решения принимало государственное агентство PlayCity, а выполняла их НКЭК. Большинство из них были новыми доменами уже известных брендов.

Второй по численности категорией стали сайты по продаже подакцизной продукции без лицензий — 157 ресурсов. Больше всего их было выявлено в январе (24) и феврале-марте (87). В апреле и мае количество новых блокировок сократилось до 10 и 36 соответственно. Это были преимущественно интернет-магазины, предлагавшие спирт, алкогольные напитки, табак, POD-системы и одноразовые электронные сигареты с доставкой по Украине без лицензий.

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Третью категорию составили пропагандистские и информационные ресурсы — 91 сайт. В начале года это были преимущественно отдельные российские, немецкие, румынские, венгерские, польские и белорусские сайты. Они распространяли тезисы об «усталости Запада от поддержки Украины», оправдывали российскую агрессию или манипулировали темой Волынской трагедии. Весной под санкции СНБО попали ресурсы «Юнармии» и издательства «Русская идея». В конце июня категория существенно расширилась после решения СНБО о санкциях против 19 веб-ресурсов российских СМИ. Среди них — Gazeta.ru, Lenta.ru, Svpressa.ru, SMI2, Mirtesen, Utro.ru, FederalPress и Tatar-inform.

Псевдоаптеки и медицинские сервисы подверглись блокировке в 29 случаях, причем чаще всего — в феврале-апреле. Речь шла об онлайн-аптеках и сайтах, предлагавших препараты для лечения онкологических заболеваний, ВИЧ и гепатита с доставкой по почте.

В категорию мошеннических ресурсов вошли 17 сайтов. Среди них — фишинговые площадки под брендом «Киевстар» и поддельный сайт «Дия», через который злоумышленники получали персональные данные пользователей. В июне киберполиция также заблокировала поддельный сайт Национальной полиции и ресурс с фальшивым «Резерв+».

Под блокировку попали 18 книжных сайтов — среди них «КнигоМания», BookHaven, Nikoshop, Dreambook, N-Knigi, Vashakniga, Babadook и Book Hut. На них обнаруживали книги издательств «Эксмо», «АСТ» и «МИФ», а также пиратские издания Стивена Кинга, Германа Гессе и других авторов.

В апреле одним решением был ограничен доступ к 9 российским онлайн-телеканалам и стриминговым сервисам, среди которых Coocha, myru, Ontvtime.tv, RusTV и Tas-ix TV. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания включил их в перечень медиасервисов государства-агрессора.

Были и случаи разблокировки. В январе восстановили доступ к трем ресурсам, а в апреле — к add.ua («Аптека Доброго Дня») и smartpeople.com.ua. Последний ошибочно попал под ограничение из-за сходства названия с заблокированным сайтом. В течение апреля-июня сняли ограничения с пяти аптечных ресурсов, среди которых «Мед-Сервис».