Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила изменения в Правилах розничного рынка электроэнергии. Об этом сообщает регулятор.

Эти изменения должны помочь украинцам оставаться на связи во время воздушных тревог и отключений электроэнергии. Регулятор упрощает часть бюрократических процедур для тех, кто пользуется маломощным оборудованием для интернета и связи.

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Главное нововведение — повышение предельной мощности электроустановок, которые можно использовать без отдельного узла учета. Норматив увеличивается с 0,1 кВт до 0,3 кВт.

Дело в том, что прежний порог в 0,1 кВт (100 Вт) формально распространялся и на оборудование связи, которое провайдеры и ОСМД устанавливают в подъездах и на придомовых территориях. Речь идет о коммутаторах, оптических узлах, резервном питании для общедомовых роутеров и камер. Из-за этого они могли подпадать под требование устанавливать отдельный счетчик для каждой такой точки. А это — дополнительные согласования и затраты времени.

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Повышение лимита до 0,3 кВт (300 Вт) позволит потребителям подключать роутеры, оптические сетевые терминалы (ONT), автономные системы охранной сигнализации и другие маломощные устройства. Дополнительные согласования для этого больше не потребуются. Ранее такие устройства нередко подпадали под требование отдельного учета именно из-за низкого лимита мощности.

Проект постановления также уточняет порядок определения объемов потребления электроэнергии для этих маломощных установок. Кроме того, документ обновляет механизм расчетов. Появятся и новые сроки представления информации о выплатах домохозяйствам, производящим электроэнергию по «зеленому» тарифу.

По оценке НКРЭКУ, эти изменения повысят прозрачность и эффективность взаимодействия между участниками розничного рынка электроэнергии. В ближайшее время текст постановления будет опубликован на официальном сайте регулятора для общественного обсуждения и сбора замечаний.

Что эти изменения означают на практике, рассказал эксперт по цифровым технологиям Александр Глущенко.

Как это работает сейчас (до изменений)

Если интернет-провайдер хочет установить в подъезде дома коммутатор, оптический узел, или если ОСМД хочет установить резервное питание для общедомового роутера/камеры, и мощность этого оборудования превышает 100 Вт (0,1 кВт), облэнерго (оператор системы распределения) требует проектирования и установки отдельного счетчика (узла учета) для этой конкретной точки.

Это означает месяцы согласований, бумажную волокиту, покупку и обслуживание счетчика, что для оборудования, потребляющего столько же, сколько две лампочки, совершенно нецелесообразно с экономической точки зрения.

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Как это будет работать после принятия постановления (до 300 Вт)

Лимит подключения без счетчика повышают до 300 Вт (0,3 кВт). На практике это выглядит так:

Легальное подключение «напрямую»: провайдеры или балансодержатели зданий могут официально подключать маломощные устройства к электросети без установки отдельного счетчика.

Что можно питать в пределах 300 Вт:

мощные оптические узлы и коммутаторы провайдеров;

источники бесперебойного питания (ИБП / UPS), которые заряжают аккумуляторы для питания интернет-оборудования во время отключений электроэнергии;

системы резервной связи, блоки управления сигнализацией и видеонаблюдением подъездов и придомовой территории.

Как будет начисляться плата: поскольку счетчика нет, объем потребления будет определяться расчетным методом — на основе паспортной мощности оборудования и количества часов его работы. Провайдер просто платит фиксированную сумму по договору, исходя из того, что его устройство потребляет, например, 150 Вт круглосуточно.

Что это дает конечному потребителю (жильцам)?

Более быстрый интернет во время отключений электроэнергии: провайдеры смогут массово и без бюрократических проволочек модернизировать свои сети в домах — устанавливать более мощные аккумуляторы и системы бесперебойного питания (например, для PON-сетей), которым требуется чуть больше 100 Вт для быстрой зарядки.

Снижение затрат провайдеров (и сдерживание тарифов): отсутствие необходимости закупать тысячи счетчиков и оплачивать каждое отдельное подключение сокращает капитальные затраты операторов, что напрямую влияет на себестоимость интернета.

Безопасность: ОСМД и управляющие компании смогут с большей легкостью обеспечить автономную работу систем доступа (домофоны, электрозамки) и сигнализации в подъездах.

Резюме: это чисто технико-бюрократическое упрощение, которое дает интернет-провайдерам свободу действий для быстрого обеспечения жилого фонда резервным питанием.