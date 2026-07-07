Министерство цифровой трансформации и государственной службы Испании определило дату запуска цифрового эфирного телевидения (TDT) в формате ультравысокой четкости — 5 ноября. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Министерство, возглавляемое Оскаром Лопесом, с 3 июля вынесло на общественное обсуждение проект постановления. Документ вводит новый технологический стандарт DVB-T2 в службе наземного цифрового телевидения. Консультации продлятся до 17 июля, а после их завершения ведомство официально утвердит документ.

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Технология DVB-T2, применяемая в большинстве стран Евросоюза, позволяет вести вещание в формате ультравысокой четкости (UHD) с лучшим качеством изображения и звука. Благодаря этому провайдеры эфирного телевидения смогут конкурировать со спутниковыми и интернет-платформами, которые уже вещают в формате UHD. DVB-T2 также обеспечивает более эффективное использование радиочастотного спектра. Это освобождает часть емкости одного из мультиплексов для запуска нового общенационального канала, лицензия на который была выдана 26 мая.

Переход пройдет в два этапа, и первый из них начнется уже этой осенью:

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3 ноября, до 8 часов утра, телерадиокомпания RTVE временно расширит мультиплекс RGE1 до пяти каналов. В него из мультиплекса RGE2 перейдет детский канал Clan и присоединится к каналам La 1, La 2, Teledeporte и 24h.

5 ноября, также до 8 часов утра, состоится основная реорганизация. Мультиплекс RGE2 перейдет на DVB-T2 и начнет вещание в формате UHD. RTVE получит половину его емкости для La 1 UHD и второго UHD-канала. Atresmedia и Mediaset España получат по четверти — для Antena 3 UHD и Telecinco UHD соответственно. В то же время на собственных мультиплексах MPE2 и MPE3 оба холдинга временно будут размещать по пять HD-каналов. Поэтому они прекратят вещание на закрепленной за ними части мультиплекса MPE5.

На освободившуюся частоту MPE5 перейдет канал DKISS холдинга Radio Blanca, который покинет свою позицию на RGE2. На том же мультиплексе начнет вещание новый общенациональный бесплатный канал «La Sép7ima» компании Servicios Integrados Entretenimiento Televisivo. Вещатель имеет право начать трансляцию с 5 ноября, но не позднее 27 ноября. Остальная часть MPE5, где вещают Real Madrid TV и каналы группы Secuoya, изменений не претерпит.

Чтобы зрители могли смотреть новые трансляции в формате UHD, им придётся заново настроить телевизоры с 5 ноября. Если этого не сделать, большинство каналов и в дальнейшем будут транслироваться в привычном качестве HD. Исключение составляют каналы Clan (RTVE), DKISS (Radio Blanca), A3Series (Atresmedia), BeMad и Boing (Mediaset España). Именно для них перенастройка будет обязательной. Эти каналы меняют позицию в диапазоне TDT или временно исчезают из эфира — в зависимости от настроек приемного оборудования.

Все телеканалы, которых коснется реорганизация, с 8 сентября обязаны начать информационные кампании, чтобы заранее объяснить зрителям необходимость повторной настройки приемников.

Текущие изменения — лишь первый этап технологической модернизации, предусмотренной Королевским указом № 250/2025 от марта 2025 года. Телевизоры, продаваемые в Испании с момента вступления указа в силу, уже обязаны поддерживать приём UHD-сигнала. Второй этап начнётся, когда достаточная доля приёмников в стране будет соответствовать новому стандарту. Тогда DVB-T2 будет внедрен на всех мультиплексах страны, включая региональные и местные, и каждый мультиплекс сможет транслировать до четырёх каналов в формате Ultra HD.

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Напомним, что во Франции инфраструктурный оператор TDF развернул пилотные зоны вещания в стандарте 5G Broadcast в Париже, Реймсе, Бурже и Гавре.