Германия развернет на орбите группировку из более чем тысячи спутников

Бундесвер планирует вывести на орбиту до 1,2 тыс. спутников связи и оптико-электронной разведки. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Handelsblatt.

Точное количество аппаратов будет зависеть от структуры и состава будущих спутниковых группировок Бундесвера. Один из собеседников издания сообщил, что спутников будет не менее тысячи. Основу сети составит разведывательная система SPOCK-2 — около тысячи аппаратов с радарами и специальными камерами. Параллельно ведется разработка комплекса связи SatcomBW4.

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Из-за размещения на низкой орбите спутники придется часто обновлять. Каждую неделю придется заменять от двух до трех аппаратов.

Программа призвана обеспечить независимость Германии от иностранных провайдеров спутниковой связи. К 2030 году в нее планируется инвестировать не менее 35 млрд евро. Ежегодные расходы на поддержание инфраструктуры после развертывания оцениваются в 1 млрд евро.

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В реализации проекта, помимо оборонного концерна Rheinmetall, участвует аэрокосмическая компания OHB. В конце 2025 года Rheinmetall уже получил заказ на поставку базовой системы через предприятие Rheinmetall ICEYE Space Solutions. В настоящее время Бундесвер совместно с потенциальными участниками прорабатывает технические параметры системы. По словам представителей аэрокосмической отрасли, первые контракты могут быть заключены ориентировочно через два года, а первые спутники — запущены не ранее чем через три.

Если проект будет реализован в полном объеме, Германия получит второй по величине спутниковый флот в мире после Starlink. Сейчас вокруг Земли вращается около 15 тыс. спутников, из которых более 10 тыс. принадлежат компании SpaceX. Аппараты Starlink работают на низкой околоземной орбите — в нескольких сотнях километров над Землей, что обеспечивает быструю передачу данных.

В то же время разреженная остаточная атмосфера постепенно тормозит спутники на этой высоте, заставляя их неконтролируемо входить в атмосферу и сгорать уже через пять-семь лет. Из-за этого Starlink теряет от одного до двух аппаратов ежедневно. В зависимости от модели эксперты оценивают эти ежедневные потери примерно в $18 млн производственных затрат.