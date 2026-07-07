21 июля «Киевстар» планирует запустить 5G в Киеве. Об этом сообщает сообщество MZU, которое первым заметило рекламный баннер компании с указанной датой.

На изображении, опубликованном MZU, также говорится о планах оператора на 2026 год — после Киева «Киевстар» будет тестировать 5G в Одессе.

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Сама компания «Киевстар» официально пока не подтвердила дату запуска 5G в Киеве. Тем временем РБК-Украина обратилось за комментарием в Минцифры — ведомство совместно с операторами как раз работает над запуском этой технологии в столице.

Там ответили, что называть точную дату запуска 5G в Киеве пока рано. «Все операторы в настоящее время готовятся к запуску 5G в Киеве и проводят необходимые технические работы. О точной дате запуска будет сообщено после завершения подготовки и фактического запуска сети», — заявили в Минцифре.

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Первым 5G в Украине получил Львов. Эта технология уже работает также в Бородянке и Харькове, правда, пока только в отдельных районах этих городов. В дальнейшем покрытие будет расширяться.

Напомним, Кабинет министров Украины определил 31 декабря 2030 года датой окончательного отключения мобильной связи третьего поколения (3G).