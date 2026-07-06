SpaceX обнародовала данные, согласно которым с декабря 2025 года по май 2026 года компания в плановом порядке спустила с орбиты 260 спутников Starlink. Информация содержится в очередном отчете, представленном в Федеральную комиссию по связи США (FCC). Отчет отражает ускорение цикла обновления орбитальной группировки, количество аппаратов в которой уже превышает 10 тысяч. Об этом пишет Satnews.

Из сведённых с орбиты аппаратов 176 относились к спутникам первого поколения Starlink, остальные — к более новым спутникам второго поколения. Кроме того, компания сообщила, что ещё 349 аппаратов уже вывела из эксплуатации и готовит к запланированным маневрам схода с орбиты.

- Реклама -

SpaceX с самого начала проектирует спутники Starlink с ограниченным сроком службы — около 5 лет. По мере исчерпания ресурса аппарат расходует остатки топлива на постепенное снижение орбиты. После этого он входит в атмосферу Земли и полностью сгорает из-за аэродинамического нагрева. Такой подход позволяет избежать образования крупных фрагментов космического мусора, достигающих поверхности планеты.

С ростом массы и сложности новых поколений аппаратов масштабы этих процессов также увеличиваются. Если ранние спутники Starlink весили около 260–295 кг, то современные версии второго поколения достигают примерно 800–1250 кг. Это, в свою очередь, означает, что при каждом контролируемом входе в атмосферу сгорает значительно больше материала. Разница заметна по сравнению с ранними этапами развертывания системы.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Полное уничтожение аппаратов снижает риски для поверхности Земли. В то же время научное сообщество начало более активно исследовать возможные долгосрочные последствия массового сгорания спутников в атмосфере. Речь идет, в частности, о влиянии продуктов сгорания — оксидов алюминия и других соединений — на химический состав верхних слоев атмосферы.

Отдельно в отчете затронуты вопросы регулирования. FCC рассматривает предложение исключить космические миссии из требований экологической экспертизы в соответствии с законом о национальной экологической политике США (NEPA). Аргумент заключается в том, что такая деятельность формально осуществляется за пределами территории США. Инициатива находится на стадии обсуждения и вызывает дискуссии среди специалистов, изучающих долгосрочное воздействие спутниковых мегасистем на окружающую среду.

SpaceX продолжает масштабное расширение системы Starlink. Ранее компания заявляла о планах развертывания до 42 тысяч спутников. Она уже получила разрешения на запуск дополнительных партий аппаратов второго поколения. В то же время развивается направление орбитальных вычислительных платформ с бортовой обработкой данных, а также наращиваются производственные мощности для будущих запусков.

Напомним, что в марте 2026 года компания также перегруппировала часть спутников, переведя тысячи аппаратов с высоты 550 км на 480 км для ускорения работы интернета.