В Японии указатели пожарных гидрантов переоборудовали под уличный Wi-Fi

Японская компания Fire Hydrant Sign Co. провела демонстрацию уличной сети Wi-Fi, работающей через спутниковый интернет Starlink компании SpaceX. Точки доступа разместили на уже имеющихся уличных указателях пожарных гидрантов, превратив их в резервные узлы связи на случай чрезвычайных ситуаций.

Идея проекта — обеспечить доступ к интернету в случае выхода из строя традиционной инфраструктуры. Во время землетрясений, цунами или тайфунов могут пострадать оптоволоконные линии и мобильные сети. Именно тогда пригодится альтернативный канал связи. Рядом с указателями гидрантов устанавливают антенны Starlink — они подключаются к спутниковой сети и обеспечивают Wi-Fi.

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Главное преимущество решения — использование уже существующей городской инфраструктуры. По данным компании, в Японии насчитывается около 120 тысяч таких указателей, и это позволяет развернуть сеть без строительства новых объектов или выделения дополнительных площадок.

Испытания прошли возле офиса компании в префектуре Канагава, недалеко от Токио. Помимо сценариев стихийных бедствий, разработчики рассматривают и другие варианты применения точек доступа — в частности, массовые мероприятия и длительные отключения электроэнергии, когда также требуется временная связь.

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В настоящее время проект находится на стадии демонстрации. Решение о создании полноценной сети ещё не принято, а сама компания SpaceX официально не участвует в этой инициативе.

Это не первая японская инициатива по интеграции беспроводной связи в существующую инфраструктуру. В апреле 2026 года железнодорожный оператор JR Central представил купе со специальными окнами, в которые встроены антенны 5G и системы шумоподавления. Такие решения тестируются на шести скоростных поездах.