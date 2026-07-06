В США разрабатывают батареи, способные питать устройства до 30 лет без подзарядки

Университет Моргана получил от DARPA контракт на 3,37 млн долларов на разработку нового поколения радиоизотопных источников питания. Как сообщает Tom’s Hardware, такие системы рассчитаны на десятилетия работы без обслуживания и замены элементов питания.

Проект получил название SYMPHONEE и реализуется в рамках программы DARPA «Rads to Watts». Помимо Университета Моргана, в разработке участвует целая команда партнеров — Northrop Grumman, Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория (PNNL), Project Omega, Applied Research Associates (ARA) и Widetronix. Каждый из них отвечает за отдельный участок работы. PNNL занимается ядерными материалами и тестированием, Northrop Grumman и ARA — моделированием на основе искусственного интеллекта, а Widetronix разрабатывает архитектуру радиовольтаических преобразователей.

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В основе технологии лежит радиоизотоп стронций-90, который получают из ядерных отходов. В отличие от обычных аккумуляторов, такие системы не накапливают энергию. Вместо этого они напрямую преобразуют энергию радиоактивного распада в электричество с помощью специальных преобразователей. Благодаря этому инженеры могут создавать компактные источники питания, рассчитанные на непрерывную работу продолжительностью до 30 лет.

«Наша команда расширяет границы радиовольтаических технологий и разрабатывает мощные долговечные системы, которые раньше были недостижимы», — заявил профессор Майкл Спенсер, технический руководитель проекта. По его словам, сочетание новейших материалов, инженерии устройств и ядерной науки закладывает основу для нового поколения источников питания, способных работать в экстремальных условиях.

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Основная цель проекта — обеспечить энергией устройства, которым приходится работать там, где замена батарей практически невозможна или слишком дорога. Среди потенциальных направлений применения — космические аппараты, подводные автономные системы, удаленные датчики и оборонные технологии нового поколения. Один из участников команды, компания Project Omega, уже демонстрировала концепции морских беспилотников, способных работать автономно до 10 лет.

Разработчики рассчитывают, что новая архитектура существенно повысит удельную мощность радиовольтаических источников питания по сравнению с существующими аналогами. Пока что проект находится на стадии исследований, и серийные устройства появятся ещё не скоро. Впрочем, это направление считается одним из перспективных для автономной энергетики будущего.