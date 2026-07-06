В Европе открыли крупнейший в мире завод по производству силовых полупроводников

Компания Infineon Technologies открыла в Дрездене завод Smart Power Fab — крупнейшее в мире предприятие по производству интеллектуальных силовых полупроводников и аналого-цифровых микросхем. Производство запущено на несколько месяцев раньше запланированного срока, сообщает Interesting Engineering.

Інвестиції в проєкт становили 5 млрд євро (близько 5,7 млрд доларів) — найбільшу суму в історії компанії. Новий завод створить 1000 робочих місць і вдвічі збільшить виробничі потужності Infineon у Дрездені.

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Генеральный директор Infineon Йохен Ганебек отметил, что инвестиция появилась как раз вовремя. Отраслям всё больше требуются силовые микросхемы. «Наш Smart Power Fab создаёт крайне необходимые производственные мощности для ключевых технологий будущего», — сказал Ганебек. По его словам, завод поможет укрепить цепочки поставок для критически важных отраслей.

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал этот проект мощным сигналом для европейского сектора полупроводников. Он заявил, что конкурентоспособное производство чипов в Германии по-прежнему возможно, а силовые полупроводники необходимы для развития инфраструктуры искусственного интеллекта и энергетического перехода.

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На заводе Smart Power Fab будут выпускать чипы, которые более эффективно преобразуют электроэнергию и управляют ею. Они будут питать блоки питания в дата-центрах для искусственного интеллекта, а также использоваться в ветровых турбинах, на солнечных электростанциях и в промышленном оборудовании. Завод будет производить и чипы для программно-управляемых автомобилей — интеллектуальные силовые переключатели будут отслеживать поток электроэнергии и более эффективно управлять нагрузкой.

Одной из особенностей предприятия стал высокий уровень цифровизации. Еще до начала строительства компания Infineon создала цифровой двойник будущего завода, чтобы оптимизировать планировку здания и размещение оборудования. Теперь искусственный интеллект помогает оптимизировать производственные процессы и планировать выпуск продукции. По данным компании, эти технологии позволяют вдвое ускорить выход производства на проектную мощность по сравнению с предыдущими заводами.

Дрезденское предприятие также связано с заводом Infineon в австрийском Филлахе через сеть «One Virtual Fab». Благодаря этой связи инженеры могут быстрее проводить аттестацию новых продуктов и производственных процессов одновременно на обеих площадках.

Большое внимание уделили и экологичности. Предприятие полностью отказалось от природного газа, а в замкнутых системах водоснабжения повторно используется около 90 % технологической воды. По данным компании, конструкция завода также позволяет рекуперировать до 45 % энергии, затрачиваемой в процессе производства.

Эта инвестиция укрепляет позиции Дрездена в рамках Silicon Saxony — крупнейшего европейского кластера полупроводниковой промышленности, где уже работает более 80 тысяч человек. По оценкам Infineon, новый завод создаст дополнительные рабочие места у поставщиков и в смежных отраслях — помимо заявленной тысячи прямых вакансий.