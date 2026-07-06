Стартап Orbital подал заявку на развертывание 100 000 орбитальных дата-центров

Американский стартап Orbital подал в Федеральную комиссию по связи США (FCC) заявку на развертывание до 100 000 спутников, предназначенных для вычислений в космосе. Об этом сообщает SpaceNews.

Совокупная расчетная мощность системы, по заявлению компании, должна составить 10 гигаватт — это масштаб, сопоставимый с крупными наземными энергетическими объектами.

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Документы, представленные 24 июня, содержат более подробную информацию о концепции орбитального дата-центра Orbital Datacenter System. Компания впервые публично заявила об этой разработке после выхода из режима секретной разработки. На данном этапе речь идет о создании инфраструктуры для вычислений, ориентированных на задачи искусственного интеллекта и обработки больших объемов данных.

Проект предусматривает использование спутников мощностью около 100 киловатт, размещенных на низкой околоземной орбите на высотах от 500 до 850 километров. Каждый аппарат должен быть оснащен солнечными панелями и радиаторами с размахом около 100 метров. Сухую массу одного спутника оценивают в диапазоне 1,5–2,5 тонны.

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Для передачи данных между устройствами компания планирует использовать оптические межспутниковые линии связи. При этом предусмотрена интеграция с внешними спутниковыми сетями, в частности с инфраструктурой типа Starlink. Это должно обеспечить связь орбитальных дата-центров с наземными системами.

Стартап Orbital был основан около пяти месяцев назад. Генеральный директор и основатель компании Юин Пун ранее занимался проектами в сфере микромобильности. По его словам, поданная заявка является первым шагом в области регулирования на пути к формированию полноценной архитектуры системы. Демонстрационный спутник, отметил он, будет значительно упрощенной версией будущих вычислительных модулей и будет обладать лишь небольшой долей целевой вычислительной мощности.

Первый полнофункциональный аппарат Orbital-1 компания планирует вывести на орбиту в 2028 году. Он должен максимально приблизиться к целевым характеристикам спутников класса 100 кВт. Развертывание всей группы, по текущим оценкам, может занять большую часть следующего десятилетия.

Разработчики отмечают, что параметры системы могут измениться по мере перехода к этапу окончательного проектирования. В свою очередь, аналогичные концепции орбитальных вычислительных центров разрабатывают и другие компании, в частности Starcloud и инициативы, связанные с SpaceX.

Ранее компания Orbital, основанная в Лос-Анджелесе, привлекла 5 млн долларов на разработку распределенной вычислительной сети в космосе. Тогда компания уже пересмотрела первоначальную концепцию — вместо крупных «монолитных» платформ размером с футбольное поле выбрала архитектуру, состоящую из множества относительно небольших спутников. Нынешняя заявка в FCC является практическим воплощением именно этого подхода.