Sky покупает медиаподразделение ITV и создает британского стримингового гиганта

Британская медиакомпания Sky, входящая в состав Comcast, согласилась приобрести подразделение ITV Media & Entertainment. Сумма сделки составляет 1,6 млрд фунтов стерлингов — около 1,87 млрд евро или 2,13 млрд долларов. Сделка объединит эфирное телевидение, стриминг с рекламной моделью и платное телевидение в единую компанию, способную конкурировать с глобальными платформами.

Из этой суммы ITV получит 1,2 млрд фунтов (1,4 млрд евро) наличными. Кроме того, к компании перейдет продюсерская студия Love Productions — она также входит в общую стоимость сделки. Студия известна благодаря формату «The Great British Bake Off». Дополнительно ITV может получить до 200 млн фунтов (233,8 млн евро) в виде выплат. Их размер привязан к рекламным показателям за 2027 финансовый год. Из общей суммы акционерам ITV выплатят около 1,2 млрд долларов.

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Соглашение охватывает наземные телеканалы ITV1, ITV2, ITV3, ITV4, ITV Quiz и UTV, а также стриминговый сервис ITVX. Производственное подразделение ITV Studios в сделке не участвует — оно останется независимой компанией. ITV Studios продолжит производить контент как для объединенного бизнеса Sky-ITV, так и для других вещателей и стриминговых сервисов. В свою очередь, акции ITN, компании по производству национальных новостей, будут разделены между прежними владельцами — у ITV останется 20%, еще 20% получит Sky.

Несмотря на смену владельца, зрители по-прежнему смогут бесплатно смотреть каналы ITV, а также пользоваться стриминговым сервисом ITVX. Все обязательства ITV как вещателя общественного интереса будут полностью сохранены, включая региональные и национальные новости. Эти гарантии закреплены условиями лицензий Channel 3, действующих до 2034 года, которые Sky получает в рамках соглашения.

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Зрители не лишатся доступа и к любимым программам и сериалам. Объединенная компания также обещает показывать больше спортивных трансляций в бесплатном доступе на сервисах ITV, чем когда-либо прежде. При этом будут совершенствоваться и сами технологии стриминга.

При этом редакции ITV News и Sky News сохранят независимость друг от друга и в дальнейшем будут существовать как отдельные журналистские голоса.

Помимо соглашения о приобретении Sky, компания договорилась заключить с ITV Studios пятилетний контракт на поставку контента стоимостью 2,1 млрд фунтов. Это соглашение будет способствовать инвестициям в британское производство и сохранит рабочие места в творческой индустрии страны. При этом контент, полученный по этому контракту, не будет учитываться в квотах независимого производства ITV — это должно сохранить возможности для независимых продюсеров.

Председатель совета директоров ITV Эндрю Косслетт заявил, что сделка позволит создать крупного британского лидера, обладающего достаточными ресурсами для развития. По его словам, это даст возможность более эффективно конкурировать с глобальными стриминговыми платформами. Генеральный директор Sky Дана Стронг назвала объединение «решающим моментом» в истории британского медиарынка. Она также отметила успешный переход ITV на стриминг через платформу ITVX. Генеральный директор ITV Кэролайн Макколл добавила, что сделка принесет ощутимую выгоду акционерам. В то же время, по её словам, она сохранит всё то, за что зрители и рекламодатели ценят ITV.

В настоящее время еженедельная аудитория ITV составляет около 40 млн зрителей, а количество ежемесячных цифровых пользователей превышает 16,5 млн. Вместе с Sky объединенный бизнес обеспечит около 20 % всего домашнего просмотра контента в Великобритании. По этому показателю объединенная компания займет второе место после BBC, опередив YouTube, и станет коммерческим лидером британского стриминга.

По данным Reuters, объединенная структура будет контролировать более 70 % рынка телевизионной рекламы Великобритании. Сделка стала возможной на фоне усиления конкуренции со стороны Netflix, YouTube и других глобальных стриминговых сервисов.

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Компании ожидают, что синергия позволит экономить около 200 млн фунтов в год. Этот уровень планируется достичь к концу третьего года после завершения сделки. Основную часть экономии должна обеспечить оптимизация маркетинга, технологических платформ и производства контента для рынков за пределами Великобритании.

Объединенная структура Sky-ITV после завершения сделки войдет в состав NBCUniversal — это произойдет после отделения подразделения от материнской компании Comcast. Сделка подпадает под стандартные условия и требует одобрения регулирующих органов, включая длительную антимонопольную проверку и оценку соответствия общественным интересам. Чтобы развеять возможные опасения регулирующих органов, Sky может отказаться от части контрактов, по которым продает рекламное время от имени сторонних телеканалов.

О возможном приобретении медиа-активов ITV компанией Sky стало известно ещё осенью прошлого года. Именно тогда стороны только начинали переговоры по этой сделке.