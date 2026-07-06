Правительство Индии дало Telegram 15 дней на отчет о борьбе с пиратством

Правительство Индии направило Telegram официальное уведомление с требованием принять меры против массового распространения пиратского видеоконтента. Речь идет о фильмах, сериалах и других материалах, защищенных авторским правом на территории страны. Как сообщает The New Indian Express, Министерство информации и вещания страны обязало платформу предоставить отчет о принятых мерах в течение 15 дней.

Власти намерены перейти от удаления отдельных каналов с незаконным контентом к возложению ответственности непосредственно на платформы. В министерстве заявили, что Telegram не может ограничиваться удалением отдельных каналов только после получения уведомлений от государственных органов. Сервис должен самостоятельно предотвращать нарушения.

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Ведомство также напомнило, что нарушение авторских прав в Индии считается не только гражданским, но и уголовным правонарушением. Это предусмотрено Законом об авторском праве 1957 года и Законом о кинематографе 1952 года.

Напомним, что в прошлом месяце власти Индии временно уже заблокировали Telegram.