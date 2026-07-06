Китай вывел на орбиту ещё 13 спутников для сети спутниковой связи «Цяньфань»

4 июля с космодрома Тайюань китайская ракета-носитель «Чанчжэн-6А» (Long March 6A) успешно вывела на орбиту ещё 13 спутников группировки «Цяньфань» (Qianfan / Spacesail) — местного аналога Starlink. Об этом сообщает Xinhua.

Все аппараты вышли на расчетную орбиту. Для семейства ракет «Чанчжэн» этот запуск стал уже 655-м за всю историю их эксплуатации.

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Проект «Цяньфань» разрабатывает компания Shanghai Yuanxin Satellite Technology. Его цель — создание глобальной сети спутникового широкополосного интернета с низкой задержкой сигнала, высокой скоростью передачи данных и поддержкой перспективных стандартов связи, в частности 6G.

Развертывание группировки будет происходить поэтапно. Сначала планируется вывести на орбиту 648 спутников — этого должно хватить для регионального покрытия. Затем их количество увеличат до 1296 аппаратов, что уже позволит создать глобальную сеть. В перспективе группировку планируют расширить до более чем 15 тысяч спутников. Такие аппараты будут использоваться не только для доступа в Интернет, но и для других спутниковых сервисов.

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Ракета «Чанчжэн-6А», задействованная в миссии, относится к новому поколению китайских ракет-носителей средней грузоподъемности. Она сочетает в себе жидкостную первую ступень с твердотопливными ускорителями и способна выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км до 6,5 тонн полезной нагрузки.

Предыдущую партию спутников «Цяньфань» запустили 5 июня 2026 года — тогда на орбиту вышли 12 аппаратов. После нынешнего запуска численность группировки превысила 190 спутников.