Китай запустил очередную партию спутников Qianfan, доведя их количество до 238

Вечером 5 июля с коммерческого космодрома Вэньчан на острове Хайнань китайская ракета-носитель «Чанчжэнь-8А» (Long March-8A) успешно вывела на расчетную полярную орбиту новую группу спутников проекта Qianfan («Цяньфань» или Spacesail). Эту группу спутников считают китайским аналогом Starlink, отмечает China in Space.

Группировка Qianfan — это масштабная система спутников связи на низкой околоземной орбите. Аппараты будут работать на высотах от 300 до 2000 км, образуя сеть с глобальным покрытием. В перспективе система должна насчитывать десятки тысяч спутников.

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Каждый аппарат Qianfan имеет плоскую конструкцию с одной солнечной панелью — так конструкторы смогли разместить как можно больше спутников в обтекателе ракеты. Стоимость производства одного спутника составляет менее 10 млн юаней (около 1,47 млн долларов США).

Long March 8A Y9 liftoff, July 5th 2026

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Благодаря низкой высоте орбиты спутники обеспечивают значительно меньшую задержку сигнала, чем традиционные аппараты связи на геостационарной орбите высотой около 36 тысяч километров. Разработчики рассчитывают, что новая сеть позволит обеспечить доступ к интернету там, где развертывание наземной инфраструктуры затруднено или экономически невыгодно, — в горных районах, пустынях, на отдалённых островах и в акваториях мирового океана.

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Китай рассматривает спутниковый интернет как одно из стратегических направлений развития космической отрасли и цифровой экономики. Развертывание Qianfan также должно укрепить позиции страны на мировом рынке космических телекоммуникаций. В настоящее время там доминирует Starlink — группировка, которая насчитывает уже более 10 тысяч действующих спутников.

Этот запуск стал 656-й миссией семейства ракет-носителей «Чанчжэн». Это самая массовая серия китайских космических ракет-носителей, которая по-прежнему является основой стремительного роста космической программы страны.

Всего день назад ракета «Чанчжэн-6А» вывела на орбиту ещё 13 спутников Qianfan, доведя численность группировки до 190 аппаратов. С запуском новой партии их общее количество возросло до 238.