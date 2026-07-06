Китай запустил очередную партию спутников Qianfan, доведя их количество до 238

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Long March 8A
Фото: China Aerospace Science and Technology Corporation

Вечером 5 июля с коммерческого космодрома Вэньчан на острове Хайнань китайская ракета-носитель «Чанчжэнь-8А» (Long March-8A) успешно вывела на расчетную полярную орбиту новую группу спутников проекта Qianfan («Цяньфань» или Spacesail). Эту группу спутников считают китайским аналогом Starlink, отмечает China in Space.

Группировка Qianfan — это масштабная система спутников связи на низкой околоземной орбите. Аппараты будут работать на высотах от 300 до 2000 км, образуя сеть с глобальным покрытием. В перспективе система должна насчитывать десятки тысяч спутников.

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Каждый аппарат Qianfan имеет плоскую конструкцию с одной солнечной панелью — так конструкторы смогли разместить как можно больше спутников в обтекателе ракеты. Стоимость производства одного спутника составляет менее 10 млн юаней (около 1,47 млн долларов США).

Long March 8A Y9 liftoff, July 5th 2026

Благодаря низкой высоте орбиты спутники обеспечивают значительно меньшую задержку сигнала, чем традиционные аппараты связи на геостационарной орбите высотой около 36 тысяч километров. Разработчики рассчитывают, что новая сеть позволит обеспечить доступ к интернету там, где развертывание наземной инфраструктуры затруднено или экономически невыгодно, — в горных районах, пустынях, на отдалённых островах и в акваториях мирового океана.

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Китай рассматривает спутниковый интернет как одно из стратегических направлений развития космической отрасли и цифровой экономики. Развертывание Qianfan также должно укрепить позиции страны на мировом рынке космических телекоммуникаций. В настоящее время там доминирует Starlink — группировка, которая насчитывает уже более 10 тысяч действующих спутников.

Этот запуск стал 656-й миссией семейства ракет-носителей «Чанчжэн». Это самая массовая серия китайских космических ракет-носителей, которая по-прежнему является основой стремительного роста космической программы страны.

Всего день назад ракета «Чанчжэн-6А» вывела на орбиту ещё 13 спутников Qianfan, доведя численность группировки до 190 аппаратов. С запуском новой партии их общее количество возросло до 238.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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