Китай разрабатывает электромагнитную катапульту для запуска ракет с вершин Тибета

В Китае провели новую серию испытаний элементов электромагнитной катапульты для запуска ракет. Систему планируют разместить на горных вершинах Тибета, где разреженный воздух снизит сопротивление ракете во время старта, сообщает South China Morning Post.

Идея «электрического старта» ракеты заключается в создании начального импульса с помощью электромагнитной катапульты. Благодаря этому можно сэкономить на самом дорогостоящем этапе полёта — отрыве от земли, который обычно обеспечивают химические двигатели. Такой подход способен существенно снизить стоимость запусков и увеличить их частоту. Для воплощения этой идеи в городе Цзиян на восточной окраине Тибетского нагорья был основан специализированный научно-исследовательский институт.

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Патент на систему электромагнитной катапульты для запуска ракет в Китае был получен ещё в 2019 году. На его основе несколько институтов ведут разработки в этом направлении. Среди них — основанный в 2023 году Цзиянский научно-исследовательский институт технологий коммерческих космических запусков (Ziyang Commercial Aerospace Launch Technology Research Institute). Учреждение было создано технологической академией HIWING Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности (CASIC).

Еще 7 сентября 2023 года Третья академия CASIC провела испытания высокотемпературной сверхпроводящей электродинамической подвески. На испытательной трассе длиной 380 метров тогда была достигнута скорость 234 км/ч. Этот результат назвали важным шагом на пути к системным испытаниям коммерческой системы электромагнитного запуска. Подобная технология лежит в основе маглевов — поездов, левитирующих на магнитной подушке. Её также применяют в катапультах различного назначения — от авианосцев до перспективных космических стартовых систем.

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Новая серия испытаний в Цзянье позволила проверить несколько прикладных решений. В частности, работу высокотемпературного сверхпроводящего магнита во всем спектре рабочих режимов и точное управление сверхпроводящим линейным двигателем, включая режим торможения. По данным Sichuan Daily, параметры во время испытаний оставались стабильными, а система достигла расчетных показателей. Разработчики также отмечают, что магнит может работать отдельно от холодильной системы. Эта особенность важна для многократного использования пусковой инфраструктуры.

Технические проблемы на пути к созданию работоспособной системы по-прежнему остаются огромными. Требуются километры точно выровненной стартовой трассы, возможно, в условиях низкого вакуума. Потребуется и мощная инфраструктура накопления энергии, способная выдавать огромные мощности. К этому добавляются передовые системы наведения и управления, а также ракеты, выдерживающие экстремальные ускорения во время запуска. Впрочем, потенциальная выгода стоит этих усилий: на порядок более низкая стоимость запусков с лихвой компенсирует все инвестиции.