В США отключают последнюю сеть 2G

Американский оператор T-Mobile объявил, что 3 августа отключит свою сеть 2G. T-Mobile был последним, поэтому после этого в США не останется ни одного коммерческого оператора, поддерживающего стандарт второго поколения.

Компания дольше конкурентов сохраняла устаревшую сеть. Это давало владельцам старых телефонов и ряду корпоративных систем больше времени на переход к современным стандартам связи. Кроме того, 2G служила резервным каналом для международного роуминга. Некоторые иностранные абоненты, чьи устройства не поддерживали VoLTE, совершали голосовые звонки именно через эту сеть.

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В T-Mobile заявили, что за последние 2,5 года оператор совместно с зарубежными партнерами подготовил инфраструктуру. Благодаря этому отключение 2G не повлияет на качество голосовой связи и передачи данных, в том числе для пользователей в роуминге.

Другие американские операторы отключили свои сети 2G значительно раньше — AT&T в 2017 году, Verizon в 2020-м. Этот шаг T-Mobile станет последней точкой в истории стандарта второго поколения в США.

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США — не единственная страна, которая прощается с 2G. Ранее последняя сеть второго поколения прекратила работу в Гонконге. Её вывела из эксплуатации компания China Mobile Hong Kong.