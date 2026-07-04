Motorola запустила сервис Global Connect с поддержкой eSIM в более чем 160 странах

Компания Motorola представила приложение Global Connect, которое позволяет пользоваться мобильным интернетом через eSIM во время зарубежных поездок прямо со смартфона. Сервис был разработан в партнерстве с компанией Gigs — это первое встроенное решение такого рода для Android-смартфонов Motorola.

Главная особенность Global Connect заключается в том, что один eSIM-профиль продолжает работать сразу в нескольких странах. При пересечении границы не нужно приобретать новый тариф или заново устанавливать цифровую SIM-карту. Смартфон автоматически подключается к сетям местных операторов в поддерживаемых регионах.

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Сначала Motorola предоставляет пользователям 1 ГБ мобильного интернета бесплатно — чтобы каждый мог опробовать сервис перед покупкой платного пакета. Этот пакет можно использовать более чем в 160 странах мира. Когда бесплатный трафик закончится, можно приобрести один из платных пакетов:

1 ГБ на 30 дней — 3 доллара;

3 ГБ — 5 долларов;

5 ГБ — 6 долларов;

10 ГБ — 10 долларов;

20 ГБ — 14 долларов.

Работу сервиса обеспечивает компания Gigs, которая сотрудничает с сотнями операторов по всему миру. Пока что Global Connect поддерживает только мобильный интернет — голосовые звонки и SMS недоступны. В Motorola объясняют это тем, что во время путешествий большинство людей общаются через интернет-мессенджеры, поэтому традиционная связь постепенно теряет актуальность.

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Global Connect уже доступен в Google Play для пользователей в Бразилии, Мексике, Аргентине, Перу и Чили. К концу 2026 года Motorola планирует запустить сервис и в ряде европейских стран, в частности в Германии и Великобритании. Сервис совместим со всеми смартфонами Motorola с поддержкой eSIM, включая бюджетный Moto G Play 2026.