Антипиратские инициативы Ла Лиги заблокировали более 500 тысяч легальных сайтов

Попытки испанской футбольной Ла Лиги пресечь незаконные трансляции матчей привели к блокировке более полумиллиона легальных доменов. Среди пострадавших оказались сайты Amnesty International и Greenpeace. Об этом сообщает Open Observatory of Network Interference (OONI) — организация, которая отслеживает случаи блокировки интернет-ресурсов.

Чтобы пресечь пиратские трансляции, Ла Лига обязывает интернет-провайдеров блокировать общие IP-адреса в дни матчей. За полгода такой подход затронул 5,8 % самых посещаемых сайтов мира — более 550 тысяч доменов. Пользователи в Испании регулярно теряли доступ к части ресурсов именно тогда, когда играли клубы лиги.

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Под блокировку попадали не только пиратские трансляции, но и сайты правозащитных организаций, экологических фондов и бизнес-сервисов. Достаточно было заблокировать даже несколько IP-адресов — от 4 до 20, — чтобы из сети отпало более 400 тысяч доменов. Всего за полгода наблюдений исследователи насчитали 7441 заблокированный адрес у 36 провайдеров, среди которых Cloudflare, Amazon, Akamai, Meta и Microsoft.

Больше всего пострадал Cloudflare — на его долю пришлось более 501 тысячи зараженных доменов, то есть более 90 % от общего числа. Бывало, что один заблокированный адрес в Squarespace делал недоступными почти 18 600 сайтов. Перебои длились ровно столько же, сколько и сами матчи, поэтому связь с блокировкой трансляций прослеживается четко.

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Среди пострадавших ресурсов OONI назвала Amnesty International, Greenpeace Argentina, Cool Earth и научную организацию Berkeley Earth.

Анализ выявил ещё более серьёзную проблему — попытки перехвата трафика. В сети оператора Digi Mobil пользователям передавались поддельные сертификаты безопасности. По данным OONI, инцидент затронул 7334 IP-адреса и 10 759 доменов, многие из которых работают через Amazon и Cloudflare.

Сама Ла Лига отвергает обвинения в масштабных сбоях. Там заявили, что методология OONI лишь подтверждает факт блокировки сайтов во время матчей, но не доказывает ответственности лиги за эти отключения.

В то же время в Испании система блокировок уже вызвала политическую реакцию. Группа депутатов призвала правительство пересмотреть правовую базу, разрешающую такие блокировки. Еще в апреле Ассоциация пользователей интернета подала жалобу на Испанию в Европейскую комиссию. Организация утверждает, что блокировка легального контента нарушает право на свободу слова и доступ к информации.

Для Европы подобные ограничения не являются новыми, однако их масштабы постоянно растут из-за современной инфраструктуры интернета, где многие сервисы работают на общих IP-адресах. OONI отмечает, что приведенные цифры могут даже занижать реальный масштаб проблемы.