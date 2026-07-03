За пять месяцев открытого тестирования сети 5G в Харькове к ней присоединились почти 200 тысяч уникальных абонентов Vodafone. За это время пользователи загрузили более 193 ТБ данных, а пиковая скорость достигала 1,9 Гбит/с. Об этом сообщила пресс-служба оператора.

Объем в 193 ТБ примерно равен 28 тысячам часов видео в формате 4K. Vodafone начал открытое тестирование 5G в Харькове 14 февраля 2025 года. Город стал третьим населённым пунктом Украины, где оператор запустил такое тестирование, — после Львова и Бородянки.

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В настоящее время покрытие 5G в Харькове охватывает центр города, в частности площадь Свободы и прилегающие улицы. Воспользоваться сетью можно также возле нескольких знаковых мест, среди которых:

Харьковский ботанический сад (памятник Т. Шевченко);

Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени М. В. Лысенко;

Харьковская филармония;

Харьковский дельфинарий;

здание «Госпрома».

Опробовать новый уровень скорости мобильного интернета могут все абоненты Vodafone с SIM-картами и смартфонами, поддерживающими 5G. Благодаря значительно меньшей задержке пользователи получают совершенно иной опыт. Среди преимуществ — просмотр видео в формате 4K ULTRA HD без задержек, стабильные видеозвонки и стримы высокого качества, а также комфортный доступ к онлайн-сервисам и играм, требующим быстрого и надежного соединения.

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Тестировать сеть можно без подключения дополнительных услуг. Трафик в сети 5G тарифицируется как трафик LTE/4G в соответствии с действующими тарифами абонента. Если телефон и SIM-карта поддерживают 5G, а в настройках смартфона выбран соответствующий тип сети, устройство автоматически подключится к сети 5G в зоне тестового покрытия.

Проверить готовность SIM-карты несложно. Если она работает в сети 4G, то будет поддерживать и 5G. Достаточно обратить внимание на обозначение 4G или LTE в верхней части экрана или набрать команду *222#. В ответ поступит сообщение о готовности карты к работе в современных поколениях связи.

Проверить смартфон тоже просто. Если в настройках сети есть опция «тип сети 5G», а операционная система обновлена производителем для поддержки 5G на соответствующих частотах, устройство автоматически подключится к сети в Харькове.