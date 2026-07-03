Пассажиры Emirates осуществили более миллиона подключений к Starlink во время полета

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Emirates Starlink
Фото: AirPro News

За семь месяцев с момента запуска спутникового Wi-Fi пассажиры Emirates осуществили более 1 млн подключений к Starlink во время полётов. Об этом результате авиакомпания сообщила на своём сайте, назвав его важной вехой в развитии бортовой связи.

За это время пользователи передали более 1 петабайта данных. Оценки качества связи оказались исключительно высокими, а многие пассажиры даже называют её «лучшей, чем дома».

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В настоящее время ежедневно в небо поднимается более 60 рейсов авиакомпании Emirates, оснащенных высокоскоростным Wi-Fi от Starlink. Пассажиры подключаются к нему, чтобы смотреть видео, совершать видеозвонки, просматривать социальные сети, играть в онлайн-игры и поддерживать связь с близкими на протяжении всего полёта.

Миллионная отметка свидетельствует о быстром распространении сервиса нового поколения. На данный момент он установлен на 33 самолетах Boeing 777 и трех Airbus A380, причем монтаж продолжается, и каждую неделю к сети подключаются новые самолеты. Напомним, что свой первый A380 со Starlink авиакомпания Emirates представила ещё в мае этого года.

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Emirates планирует значительно расширить парк самолетов, оснащенных системой Starlink. Если по состоянию на 1 июля 2026 года таких самолетов насчитывалось 36, то в перспективе авиакомпания намерена довести их количество до 232.

Starlink Emirates

Emirates уже давно развивает бортовую связь и одной из первых среди коммерческих перевозчиков предложила интернет на борту A380. Первые системы обеспечивали совокупную пропускную способность менее 1 Мбит/с. С тех пор компания прошла путь от килобит до гигабит.

Сегодня самолеты A380, оснащенные системой Starlink, устанавливают новый ориентир. Их совокупная пропускная способность превышает 2 Гбит/с. Благодаря этому пассажиры всех классов получают бесплатный и бесперебойный доступ в Интернет с возможностью видеозвонков и стриминга на высоте около 12 км.

Внедрение Starlink на A380 имеет свою инженерную специфику. Это самый большой в мире пассажирский самолет, поэтому его оснастили тремя антеннами Starlink. Они рассчитаны на двухуровневую компоновку и большую вместимость салона, а такая конфигурация обеспечивает более широкий охват и стабильную работу во всех классах обслуживания.

Среди будущих усовершенствований — интеграция прямых телетрансляций в бортовую развлекательную систему Emirates под названием ice. В настоящее время пассажиры могут просматривать такой контент только на своих устройствах.

Чтобы ускорить оснащение флота, Emirates приступила к установке оборудования Starlink на собственных производственных мощностях Emirates Engineering в Дубае. Компания стремится в кратчайшие сроки обеспечить бесплатный сверхбыстрый Wi-Fi как можно большему числу пассажиров.

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Внедрение Starlink является частью более широкой программы обновления. В то же время Emirates реализует одну из самых амбициозных в отрасли программ переоборудования салонов. На данный момент полную модернизацию прошли 128 самолетов. Среди обновлений — появление класса Premium Economy, обновленные продукты Business и First Class, улучшенный экономкласс и развлекательные системы с более чем 6500 каналами контента.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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