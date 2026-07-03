Ланет Business сворачивает услуги колокейшн после повреждения киевского дата-центра российским ударом

Компания Ланет Business объявила о прекращении предоставления услуги колокейшн. Причиной стали масштабные повреждения одного из дата-центров во время массированного обстрела Киева российскими войсками в ночь на 2 июля.

В компании пояснили, что приняли такое решение после оценки последствий удара. Колокейшн предполагает размещение серверного оборудования клиентов в дата-центре провайдера. Последний обеспечивает его электропитание, охлаждение, подключение к сети и физическую охрану.

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Отключение оборудования запланировано на 5 июля 2026 года. До этого момента Ланет Business обещает приложить все усилия, чтобы дата-центр продолжал работать.

После отключения клиенты смогут забрать своё оборудование по предварительной договорённости. Менеджеры компании свяжутся с каждым клиентом и разъяснят порядок прекращения оказания услуг и изъятия серверов. По этим вопросам также можно обратиться к техническому специалисту по электронной почте dc@lanet.ua.

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Ланет Business не уточнила, сколько клиентов пользовались услугой колокейшн. Компания также не сообщила, планирует ли она возобновить её в другом дата-центре.