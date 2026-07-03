«Киевстар» в три раза расширил зону тестирования 5G в Харькове

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5G у Харкові від Київстар

«Киевстар» в три раза увеличил тестовую зону мобильной связи пятого поколения в Харькове. Отныне покрытие охватывает почти весь центр прифронтового города. Первые базовые станции нового стандарта оператор запустил здесь ещё в феврале 2026 года. С тех пор связью 5G в Харькове воспользовались уже более 121 тысячи абонентов.

Расширение стало возможным благодаря строительству новых базовых станций. Оператор сосредоточил новое покрытие в центральной части города — именно там концентрация абонентов самая высокая. Тестирование продолжается в условиях полномасштабной войны и в очередной раз демонстрирует способность компании развивать новые технологии связи, несмотря на вызовы.

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Чтобы пользоваться 5G, абоненту необходимо три условия. Во-первых, смартфон с поддержкой этой технологии и установленными последними обновлениями программного обеспечения. Во-вторых, SIM-карта стандарта USIM — того же типа, что и для 4G. В-третьих, нахождение в зоне покрытия. Плата за услугу начисляется в соответствии с условиями действующего тарифного плана абонента.

Харьков — не единственный город, где «Киевстар» тестирует новый стандарт. Помимо него, пилотные зоны 5G уже развернуты в Львове и Бородянке. Кроме того, компания готовится запустить тестовые площадки в Киеве и Одессе. Полученные результаты оператор использует для дальнейшего развития сети 5G в Украине после окончания войны.

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5G — это следующий этап развития цифровой инфраструктуры. В то же время основной технологией мобильной связи в Украине по-прежнему остается 4G. «Киевстар» продолжает расширять и модернизировать сеть LTE, повышая её пропускную способность и скорость передачи данных. В настоящее время высокоскоростной 4G доступен более чем 96% населения Украины, а пиковая скорость в сети достигает 1 Гбит/с.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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